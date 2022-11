'गर्लफ्रेंड' बनने के लिए लड़की ने छोड़ी नौकरी और शहर, अब 24 घंटे करती है ब्वॉयफ्रेंड की सेवा!

Woman Quits Job To Become Girlfriend: हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं और अब दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति पहले की तरह नहीं रह गई है. वे लड़कों के बराबर ही पढ़-लिख रही हैं और ज्यादातर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हो रही हैं. ऐसे में अगर हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएं जो अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़कर घर पर रहने वाली गर्लफ्रेंड (Stay At Home Girlfriend) के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है, तो आपको हैरानी ज़रूर होगी.

ऐसी तमाम महिलाएं हैं, जिन्हें शादी के बाद घर और बच्चों की देखभाल के लिए अपना करियर छोड़कर स्टे ऐट होम मदर के तौर पर रहना पड़ता है. उन्हें कई बार इस बात का मलाल भी रहता है लेकिन समर हॉकिंस (Summer Hawkins) नाम की 28 साल की लड़की ने अपनी नौकरी और शहर को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक अमीर आदमी की गर्लफ्रेंड बनने के लिए उसके घर जाकर रहना चाहती थी.

सुबह से शाम तक करती है ब्वॉयफ्रेंड की देखभाल

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक 28 साल की समर हॉकिंस पेशे से टीचर थीं. उनकी मुलाकात सोशल मीडिया के ज़रिये 27 साल के प्रॉपर्टी बिजनेस करने वाले बिग्स क्रिस से हुई. बिग्स काफी अमीर हैं और उनसे एक क्लब में मिलने और वीकेंड साथ गुजारने के बाद समर ने उनके साथ रहने का मन बना लिया. 5 महीने बाद जब बिग्स ने उन्हें अपने साथ ग्लासगो चलने के लिए कहा तो समर ने लंदन का घर और नौकरी छोड़ी 400 मील दूर जाकर ग्लासगो में बस गईं. अब वे घर पर ही रहकर अपने ब्वॉयफ्रेंड की देखभाल करती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Biggs-Marvin Chris (@biggschrisx)

गर्लफ्रेंड रहती है घर पर, ब्वॉयफ्रेंड उठाता है खर्च

समर के मुताबिक वो सुबह बिग्स से पहले उठकर नहाने का पानी गर्म करती है. उसके लिए हॉट चॉकलेट और नाश्ता बनाती है. जब वो ऑफिस चला जाता है तो वो पूरे घर की सफाई करती है और फिर दोपहर में कुत्ते को टहलाना, शॉपिंग और जिम करती है. बिग्स की वापसी के बाद वे एक साथ वक्त बिताते हैं, बाहर जाकर फिल्म देखते हैं और डिनर करते हैं. उसकी मेहनत से खुश होकर कई बार उसका ब्वॉयफ्रें खुद अपनी प्लेट धो देता है. उसके लिए चॉकलेट, टेडीज़ और फूल लाता है. इसके अलावा उसे जो भी चाहिए, वो उसे मिलता है. वो जल्दी ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहती हैं.

