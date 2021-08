लोगों को फोटो खिंचाना सिखाकर करोड़ों कमाती है लड़की, Social Media पर बन चुकी है स्टार

दुनिया में पैसे कमाने के एक से बढ़कर एक तरीके हैं. अब 24 साल की वी लॉन्ग (Vi Loung) को ही ले लीजिए, कभी मार्केटिंग की नौकरी (Girl left job to become TikTok Star) करती थीं लेकिन आज सिर्फ TikTok पर लोगों को ये बताती हैं कि सुंदर कैसे दिखा जाए? अपने वर्चुअल ब्यूटी वाले टिप्स (Virtual Beauty) देकर वी लॉन्ग अब करोड़पति बन चुकी हैं.

साल 2019 में पहली बार TikTok पर आईं वी लॉन्ग सोशल मीडिया (Social Media Influencer) में जाना माना नाम हैं. उनके वीडियो लोग खूब पसंद करते हैं. महज 10 महीने में ही वी लॉन्ग ने लोगों को अपने आसान और सस्ते तरीकों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (How to look Beautiful in Pictures) पर खूबसूरत दिखने के टिप्स बताए. ये हैक्स लोगों को काफी पसंद भी आ गए.

फोटो में सुंदर दिखने के गुर बताती है लड़की

वी लॉन्ग के वीडियो लोगों को ये बताते हैं कि वो कैसे अपनी फोटो को सोशल मीडिया पर खूबसूरत बना सकते हैं. उन्होंने पहले ये वीडियो शौकिया तौर पर डालने शुरू किए. कुछ महीनों में जब उन्हें अच्छा रेस्पॉन्स मिलने लगा तो वी लॉन्ग ने अपनी नौकरी छोड़कर इसे ही अपना फुल टाइम जॉब (full-time influencer) बना लिया. लॉन्ग के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले वीडियोज़ में फोटो एडिटिंग ऐप, iPhone पर कैसे Instagram के लिए फोटो ली जाए और DIY हैक्स शामिल हैं. उनके बताए गए क्लोदिंग हैक्स (clothing hacks) को लोग काफी पसंद करते हैं.

ये भी पढ़ें- बिना हिजाब और बुर्के से घूमती थी अफगानी पॉपस्टार, तालिबान ढूंढता रहा, ठेंगा दिखाकर भागी विदेश

जमकर पैसे कमा रही हैं वी लॉन्ग

आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 2 साल के TikTok वीडियो करियर में वी लॉन्ग ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं. उनके 94 हजार फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं, जबकि 7 हजार लोग उसके YouTube channel को फॉलो करते हैं. एक पोस्ट के लिए वी लॉन्ग 8000-10,000 अमेरिकन डॉलर चार्ज करती हैं. जब वो किसी ब्रांड के लिए काम करती हैं, तो उनकी फीस 3000-40000 अमेरिकन डॉलर तक होती है. उनका ज्यादातर कंटेंट फोटोजेनिक दिखने और फोटो के लिए बेहतरीन पोज़ बताने को लेकर होता है. वी लॉन्ग की ज्यादातर कमाई ब्रांड स्पॉन्सरशिप से होती है. खुद की भी एक से बढ़कर एक फोटो वी लॉन्ग सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं, जो उनके फॉलोअर्स को काफी पंसद आती हैं.