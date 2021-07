ब्वॉयफ्रेंड ने दिया धोखा तो गर्लफ्रेंड ने लिया सॉलिड बदला! BF से उधार मांगी कार और कटवा डाला लाखों का चालान

ब्रेक अप का दर्द ऐसा होता है कि कहते भी नहीं बनता और सहा भी नहीं जाता. ऐसे में कई बार बदले की भावना इतनी तेज़ हो जाती है, कि इंसान एक से बढ़कर एक कांड कर देता है. चीन में भी एक लड़की तब भड़क गई (Solid Revenge to Cheater Boyfriend), जब उसके ब्वॉयफ्रेंड ने उसे किसी दूसरी महिला मित्र के लिए छोड़ दिया. लड़की पहले रोई और फिर उसने तैयार किया ( Runs 49 Red Lights in 2 Days by Ex Boyfriend's Car) बदले का मास्टरप्लान.इस मास्टरप्लान में उसने अपने साथ कुछ और लोगों को भी शामिल किया. दिलचस्प बात तो ये रही कि प्लान में शामिल लोगों को भी ये नहीं पता था कि लड़की क्या माइंड गेम (Solid Revenge to Cheater Boyfriend) खेल रही है. अजीबोगरीब मिशन बदला में लड़़की ने अपने ब्वॉयफ्रेंड का बैंक बैलेंस आधा कर देने और क्रिमिनल रिकॉर्ड बढ़ा देने का पूरा मामला सेट कर लिया था.पूरी कहानी पूर्वी चीन के ज़ेजियांग प्रांत (East China, Zejiang Provine) की है. यहां शाओशिंग (Shaoxing) की रहने वाली एक लड़की ने अपने ब्वॉयफ्रेंड की बेवफाई के बदले उसे मज़ेदार सबक सिखाया. लोउ नाम की लड़की ने ब्वॉयफ्रेंड की कार रेंट पर हायर की और फिर उसे महज 2 दिन में इतना बेतहाशा दौड़ाया कि कार ने 49 सिग्नल तोड़ डाले. इसके अलावा भी जितने ट्रैफिक रूल तोड़े जा सकते थे, लोउ ने वो सब तोड़े ताकि कार पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज लग सके. वो तो पुलिस को जब ड्राइवर का व्यवहार थोड़ा सनकी लगा तो उन्होंने मामले की जांच-पड़ताल की और मामला सामने आया.जब पुलिस ने इस कार को रेंट करने वाले का नाम ढूंढा तो ये चेन नाम का एक शख्स निकला, जिसने कियान ने कार उधार पर ली थी. पुलिस के सख्ती से पूछते ही चेन ने बताया कि उसने अपने दोस्त ज़ू के कहने पर ये कार रेंट पर ली थी. तो उसी ने ये सारे सिग्नल तोड़े होंगे. जब ज़ू से पुलिस ने पूछा तो उसने जल्दी ही ये बात उगल दी कि कार उसने लोउ के कहने पर ली थी. लोउ (Lou) ने उसे कार रेंट करने के बदले डेट करने का प्रॉमिस किया था क्योंकि वो अपने एक्स ब्वॉयफ्रेंड से उसकी बेवफाई का बदला लेना चाहती थी.लोउ का प्लान यही था कि वो अपने एक्स ब्वॉयफ्रेंड कियान की कार रेंट पर मंगाकर उस पर जितने चालान हो सकेंगे, उतने कटवाने की कोशिश करेगी. जुर्माने की रकम जितनी ज्यादा होगी, उसके दिल को बेवफा ब्वॉयफ्रेंड के परेशान होने का उतना ही सुकून मिलेगा. ग्लोबल टाइम्स में छपी ये स्टोरी लोगों को काफी दिलचस्प लग रही है.