सुंदर मुस्कान के चक्कर में हमेशा के लिए बन गई मुंह टेढ़ी, बात करते ही गुस्सा जाते हैं लोग

कुछ अच्छा करने की कोशिश में कुछ गड़बड़ हो जाए तो बुरा तो लगता ही है. वो भी तब जब वो गड़बड़ ऐसी जगह पर हो जाए जो छुपाए न छुपे. अक्सर सुनते होंगे की शरीर के किसी हिस्से को ठीक करने के लिए किसी ने कॉस्मेटिक सर्जरी करवा ली, तो कभी किसी ने बोटॉक्स का सहारा लिया. मगर हर बार ये ट्रिटमेंट कारगर ही साबित नहीं होते. कई बार भयानक परिणाम भी सामने आते हैं.

नीदरलैंड (Netherlands) की रहने वाली निकिता किंबरली (Nikita Kimberly) के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो कभी नहीं भूल सकती. वो जब भी अपना चेहरा देखती हैं उस दिन को कोसती हैं जब उन्होंने अपने चेहरे पर बोटॉक्स (Botox) थेरेपी करवाई. बोटॉक्स के बाद उनका चेहरा ही बिगड़ गया. जब तक चुप हैं तो ठीक. मगर मुंह खोलते ही सूरत बिगड़ जाती है. लिहाज़ा अपने टिकटॉक फॉलोअर्स को उन्होंने बोटॉक्स के साइट इफेक्ट्स (Side effects of botox) से आगाह किया है.

थेरेपी के बाद सीधे मुंह नहीं कर पाती बात

निकिता का कहना है कि उन्होंने बोटॉक्स का सहारा इसलिए लिया था क्योंकि उनके चेहरे के निचले हिस्से में थोड़ी परेशानी थी. चेहरा सख्त रहता था. लिहाज़ा उसे ठीक कराने की कोशिश में उन्होंने एक कॉस्मेटिक ट्रिटमेंट लिया था. जिसके बाद उनकी हंसी ही बिगड़ गई (Her Laughter Got Worse After Botox). जब तक वो चुपचाप रहती हैं चेहरा भी ठीक रहता है मगर अब वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर पाती. वो जब भी हंसती, जोर से बात करती या कभी चिल्लाती हैं तो उनके होंठ और ठुड्डी (Chin) टेढ़े हो जाते हैं. जिससे उनके चेहरे की खूबसूरती थोड़ी नकारात्मक लगने लगती है. अपने चेहरे की तस्वीरें उन्होंने टिकटॉक (Tiktok) पर भी शेयर किया.

चेहरा बिगड़ने के बाद बोटॉक्स को फेल बताकर साइट इफेक्ट से किया आगाह

बोटॉक्स को कहो बाय-बाय

अपने साथ हुए इस हादसे के बाद निकिता अब हर किसी को बोटॉक्स के साइट इफेक्ट्स से आगाह कर (Beware of the Side Effects of Botox) ऐसा कभी न कराने की सलाह (Never get botox) दे रही है. उनका कहना है कि ज़रूरी नहीं हर बार अनुभव गलत ही मगर गलत होने के बाद जो परिणाम सामने आते हैं वो और भयावह हो सकते हैं लिहाज़ा बेहतर ऐसे किसी थेरेपी में खुद को डाला ही न जाए. उनके मुताबिक ज़रूरत पड़ी भी तो बोटॉक्स से बेहतर है Filler injection का ट्रिटमेंट ट्राय करना. ये बोटॉक्स सर्जरी की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है. वहीं कई यूज़र्स ने अपने अनुभव के साथ कहा कि उन्होंने अनुभवी हाथं से ट्रिटमेंट नहीं करवाया इसलिए बुरे परिणाम भुगतने पड़े. कई और लोगों ने बॉक्स थेरेपी करवाई है सभी ठीक हैं.

