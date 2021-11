महिला का सनसनीखेज दावा, 'एलियंस ने बंधक बनाकर निकाले शरीर से एग्स, पैदा करेंगे हाइब्रिड बच्चे'

अब तक हमने तमाम वैज्ञानिकों की रिसर्च एलियंस (Science Research on Aliens) को लेकर पढ़ी हैं. कई रिसर्च में ये दावा भी किया गया है कि एलियंस (Aliens and UFO news) कुछ सालों में धरती पर भी आ जाएंगे. एक महिला ने इससे इतर एक ऐसा दावा किया है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है. महिला का कहना है कि एलियंस ने उसके घर में आकर उसे बंधक बनाया और उसके शरीर से एग्स (Woman claims she abducted by aliens) निकाल लिए.

शीरा लुमिरा रिज्वाइस (Sheera Lumira Rejoice ) नाम की इस महिला ने TikTok वीडियो के ज़रिये अपना अनुभव दुनिया के सामने रखा है. उसने बताया है कि एलियंस उसके घर आए थे और उन्होंने उसे बंधक बनाकर एग्स निकाले और हाइब्रिड बच्चों को जन्म देने के लिए चलते बने. महिला का ये दावा और उसका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

3 साल पहले एलियंस ने निकाले Eggs

महिला का दावा है कि उसके शरीर से एलियंस ने एग्स इसलिए निकाले क्योंकि वो हाइब्रिड बच्चे चाहते थे. शीरा लुमिरा रिज्वाइस (Sheera Lumira Rejoice ) ने वीडियो के ज़रिये बताया कि उसके साथ ये घटना 3 साल पहले 2018 में हुई थी. वायरल वीडियो में महिला ने बताया कि वो घर में काउच पर लेटी हुई थी. उसे नींद सी आ गई और इसी बीच उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा. उसने दरवाज़े की तरफ इंसानों की तरह एक अजीबोगरीब काली परछाईं देखी. उसने बताया कि इसी वक्त एलियंस ने उसके शरीर से एग्स निकाले.

महिला ने दिया सबूत भी

महिला ने बताया कि वे अपनी समस्या का समाधान पूछने के लिए जब एक जादूगर के पास गईं, तो उन्हें इस बात के बारे में पता चला. महिला का कहना है कि अल्ट्रासाउंड में भी उनकी ओवरी से स्क्रैचेज़ के निशान मिले. शीरा बताती हैं कि इस अनुभव के बाद उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल भी काफी बदल ली. उनकी इस कहानी को सुनकर अलग-अलग लोगों ने अलग एक्सपीरियंस दिए. एक यूज़र ने कहा कि ये अनुभव स्लीप पैरालिसिस है. ये कई बार लोगों के साथ होता है. एक अन्य यूज़र ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने आपका दिमाग भी छीन लिया है.

