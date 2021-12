लड़की ने सिखाए आंखों के ऐसे इशारे, पल भर में लोगों को हो जाएगा आपसे प्यार

कुछ लोगों को पहली नज़र के प्यार (Love at First Sight) पर बहुत भरोसा होता है. हालांकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि प्यार धीरे-धीरे होता है, न कि पहली नज़र में. वैसे किसी को अपने प्यार में गिरफ्तार करने की कोई ट्रिक आपने शायद ही अपनाई हो. TikTok पर एक लड़की ने दावा किया है कि उस कुछ ऐसी आंखों की ट्रिक्स (Eye Trick For Instant Love) पता हैं, जो अगले बंदे को आपके प्यार में पड़ने को मजबूर (Easy Tips for Falling in Love) कर देंगी.

@sophieroselloyd नाम के TikTok अकाउंट से सोफी ने अपनी एक सीक्रेट आई ट्रिक शेयर की है. उसका दावा है कि इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप उस शख्स का अटेंशन हासिल कर सकते हैं, जो आपको पसंद है. ये सिर्फ कुछ सेकेंड्स का आंखों का कनेक्शन है, जो दूसरे को आपकी ओर आकर्षित कर देगा. लड़की के इस वीडियो को अब तक 13 लाख लोगों ने देखा है माना है कि वे इस तरीके का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे.

कैसे करें आंखों से गुस्ताखियां ?

सोफी रोज़ की बताई हुई ट्रिक में आंखों से हल्के इशारे करने हैं, जो सामने वाले पर कुछ ऐसा जादू करेंगे कि वो आपकी तरफ खिंचा चला आएगा. इस ट्रिक का इस्तेमाल तभी करना है, जब आप किसी शख्स के साथ अकेले बैठे हुए बात कर रहे हों क्योंकि ग्रुप में सबका ध्यान अलग भटक जाता है. सबसे पहले आपको सामने वाले की दाहिनी आंख में एक सेकेंड के लिए देखना है, फिर अपनी आंखें उस शख्स के होठों के बाईं तरफ डेढ़ सेकेंड के लिए शिफ्ट करनी हैं. इसके तुरंत बाद आप एक बार फिर शख्स की बाईं आंख में दो सेकेंड के लिए देखें. ऐसा आपको तब करना है जब वो शख्स बोल रहा हो और आप सुन रहे हों. लड़की का कहना है अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल सही वक्त पर सही आदमी के साथ किया गया तो उसे गारंटीड आपसे प्यार हो जाएगा.

ये भी पढ़ें- दोस्त के बर्थडे की खुशी में शख्स ने छेड़ी ऐसी तान, फट गए फेफड़े !

अजनबियों पर नहीं काम करेगी ट्रिक

सोफी का ये भी कहना है कि इस ट्रिक को किसी अजनबी पर आजमाने से बचें. जो लोग आपसे परिचित हैं, उन पर ये ज़रूर काम करती है. इस वीडियो को अब तक करीब 2.3 लाख लोग लाइक कर चुके हैं और हज़ारों लोगों ने इस पर कमेंट किया है. दिलचस्प कमेंट करते हुए लोगों ने लिखा है कि अगर सामने वाले को पता चल गया कि उस पर ट्रिक आजमाई जा रही है तो ? एक यूज़र ने तो ये भी लिखा कि अगर ट्रिक ने काम नहीं किया तो बैड रिव्यू मिल सकता है.

Tags: Interesting story, Relationship, Viral news