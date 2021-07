महिला को उसके कपड़ों की वजह से बॉस ने नौकरी से निकाला, रो-रो कर लोगों को बताई अपनी दास्तान, फिर लगी हंसने

महिला ने पहना हुआ था क्रॉप टॉप (Image: vaneskinnylegnd/Tiktok)

आमतौर पर लोग एक दूसरे के पहनावे को देख कर उन्हें जज (Judge) करते ही हैं जबकि किसे क्या पहनना चाहिए, यह किसी की भी अपनी पसंद होती है. हांलाकि, कई जगह इससे बचने और यूनिसन (Unison) दिखने के लिए ऑफिस में ड्रेसकोड (Dress code in office) होता है, जिसका पालन करना पड़ता है लेकिन एक टिकटोक यूजर (TikTok user) के वर्कप्लेस (Work place) पर कोई ड्रेसकोड नहीं था मगर फिर भी उसे उसके कपड़ों की वजह से जॉब से निकाल (Fired from job) दिया गया.दरअसल, टिकटोक यूजर वनेसा जावला (Vanessa Zavala), जो कि एक बार में वेट्रेस (Waitress in a bar) का काम करती थीं, उन्होंने इस महीने में शुरुआत में टिकटोक पर एक वीडियो बना कर लोगों को बताया था कि उनके बॉस ने उन्हें काम पर क्रॉप टॉप पहनकर आने की वजह से वापस घर भेज दिया था. उनके बॉस ने उनके कपड़ों को अनुचित बताया था. उन्होंने रोते-रोते अपनी स्टोरी लोगों से साथ साझा की थी. उन्होंने कहा कि जिस बार में वो काम करती हैं वहां लड़कियां हर तरह के कपड़े पहनकर आती हैं, यहां तक कि बार की दीवारों पर लड़कियों की नेकेड तस्वीरें (Naked pictures) भी लगी हुईं हैं लेकिन फिर भी बॉस को उनके फुल स्लीव्स क्रॉप टॉप से ही दिक्कत हुई.जानकारी के मुताबिक उनकी मुश्किलें तब बढ़ गईं जब उनके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने रेस्टोरेंट का नाम बता दिया. इसके बाद उनके साथ जो हुआ, वो उन्होंने एक नए वीडियो में बताया. उन्होंने कहा कि उनके उस वीडियो को कुछ समय बाद उनके बॉस ने देख लिया. जिसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. महिला ने कहा, 'सिर्फ किसी यूजर के रेस्टोरेंट का नाम बता देने से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है. उन्होंने सर्कऑस्टिक तरीके से हंसते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूं, यह मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है.'