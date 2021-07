'29वें बर्थडे से पहले नहीं मिला पार्टनर तो ताउम्र रहोगी कुंआरी', दादा के मैसेज ने उड़ाए पोती के होश!

जन्मदिन पर हमारे अपने लोग तरह-तरह के मैसेज और शुभकामनाएं (Birthday Messages) हमें देते हैं. एक लड़की को अपने जन्मदिन पर एक ऐसा ही मैसेज अपने दादा (Message from Grandad) की ओर से मिला. ये संदेश (Suggestion of Grandfather) देखकर लड़की के होश ही उड़ गए क्योंकि ये शुभकामना संदेश कम और डराने वाली धमकी ज्यादा थी. दादा ने अपने मैसेज में साफ तौर पर लिखा है कि उनकी पोती को अब अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए.Megan Elizabeth नाम की इस लड़की ने अपने दादा (Message from Grandad) के इस मैसेज को लेकर TikTok पर एक वीडियो बनाया है, जिसमें उसने बताया है कि जन्मदिन के मौके पर दादाजी ने किस तरह उसे मैसेज (Suggestion of Grandfather) करके टेंशन में डाल दिया. मेगन के दादा की उम्र 91 साल है और वे अब चाहते हैं कि उनकी पोती सिंगल न रहे. मेगन के 29वें बर्थडे से 3 महीने पहले उन्होंने यही बात मेगन (Megan Elizabeth) को भी समझाने की कोशिश की लेकिन उनका अंदाज़ बेहद दिलचस्प था.Megan Elizabeth का 29वां बर्थडे काफी नज़दीक है. उससे ठीक पहले उसके दादाजी का मैसेज उसे मिला. इस मैसेज में उन्होंने अपनी पोती के लिए लिखा है -'मैं दादाजी हूं. मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 29 साल की उम्र तक अपना पार्टनर नहीं ढूंढ लेते हैं, तो आपके अकेले ही मर जाने के चांस बढ़ जाते हैं. तुम्हारा जन्मदिन अगले 3 महीने के अंदर आने वाला है, मैं ये तुम्हें सिर्फ बताना चाहता था.'मैसेज के नीचे उन्होंने अपनी पोती के लिए प्यार भी भेजा है. उनकी पोती ने भी उन्हें इस संदेश के बदले में शुक्रिया लिखा है. हालांकि मैसेज देखकर मेगन दंग रह गई थीं.मेगन के दादाजी ने इसके अलावा भी तमाम शॉर्ट मैसेज अपनी पोती के लिए भेजे हैं, जिसमें उनका प्यार और परवाह अपनी पोती के लिए दिख रहा है. एक मैसेज में उन्होंने अपनी पोती से अपने वजन का ख्याल रखने के लिए कहा है, क्योंकि उनके घर में हार्ट की बीमारी सबको होती रही है. एक दूसरे मैसेज में उन्होंने उन्होंने अपनी पोती से ज्यादा शराब नहीं पीने की अपील की है. इतना ही नहीं उन्होंने अपनी पोती को अपनी सुरक्षा के लिए सजग रहने और टिकटॉक का ज्यादा इस्तेमाल न करने की भी सलाह दी है. दादाजी के हर मैसेज के लिए नीचे उनका - love, Grandpa लिखने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है.TikTok पर मेगन की इस पोस्ट को देखने के बाद सब यही कह रहे हैं कि दादाजी काफी केयरिंग और क्यूट हैं. उनका अपनी पोती का ख्याल रखने और उसे शॉर्ट मैसेज भेजने का अंदाज़ सभी का दिल जीत रहा है. खुद मेगन भी कहती हैं कि वो सबसे अच्छे हैं और वे उन्हें बहुत प्यार रती हैं.