बाज़ार से 6 अंडे लेकर घर आई थी महिला, ऑमलेट के लिए फोड़ा तो नज़ारा देखकर चौंक पड़ी

6 double yolkers out of one box of 6 eggs - what is the clucking chance of that?

— Christine Hill (@HomesChristineH) July 24, 2021

दुनिया में अजूबों (Weird Things Around The World) की कमी नहीं है. कुछ न कुछ अनोखा हर वक्त होता ही रहता है. अब एक ब्रिटिश महिला (British Woman) का साथ भी ऐसा ही हुआ. वो बाज़ार से 6 अंडे (Box of eggs) लेकर घर पहुंची थी और बनाने जा रही थी ऑमलेट. उसने जैसे ही अंडों को फोड़ना शुरू किया, उसके सामने ऐसा नज़ारा (Shocking Scene after Cracking Eggs) था, जिसकी उसने कल्पना (Surprising Scene) भी नहीं की थी.Christine Hill हमेशा की ही तरह घर का सामान लेकर लौटीं थीं. उन्होंने 6 अंडों के बॉक्स (Box of eggs) को खोला और उन्हें इसमें मिलने वाले सरप्राइज़ (Surprising Scene) का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था. ये घटना लिवरपूल (Liverpool) की है. उन्होंने अपने साथ हुई अजीबोगरीब घटना को सोशल मीडिया (Viral on Social Media) पर लोगों के साथ शेयर किया. तब जाकर उन्हें बता चला कि ऐसा 7 अरब लोगों में से किसी एक साथ होता है.हां, ये सवाल सबसे ज़रूरी है कि आखिर क्रिस्टीन (Christine Hill) को अंडे में से ऐसा क्या मिला, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया. दरअसल अंडे में आमतौर पर एक ही योक होता है, लेकिन कभी-कभी एक ही अंडे से दो योक (Double Yolk Eggs) भी निकल आते हैं. यानि अंडे में पीला पदार्थ एक नहीं बल्कि दो होता है. अब क्रिस्टीन के साथ इससे भी ज्यादा कुछ खास हुआ. उन्होंने जैसे ही अंडों को तोड़ना शुरू किया, उनके पहले ही अंडे में डबल योक (Double Yolk Eggs) था. उन्होंने इसके बार दूसरा अंडा फोड़ा, तो इसमें भी डबल योक निकला. उन्हें ये थोड़ा अजीब लगा, फिर उन्होंने तीसरा अंडा फोड़ा, इसमें भी डबल योक (Double Yolk Eggs) निकला. अब उनके पति और उन्होंने शर्त लगानी शुरू कर दी कि अगले अंडे में एक योक होगा या दो. सरप्राइज़ ये था कि चौथे, पांचवें और छठें अंडे में भी डबल योक ही निकले. ये देखकर कपल दंग रह गया, क्योंकि एक ही बॉक्स के 6 अंडों में डबल योक होना कोई सामान्य बात नहीं है.Twitter पर अपने साथ हुई ये घटना शेयर करते ही क्रिस्टीन को मज़ेदार कमेंट्स मिलने शुरू हो गए. उनकी पोस्ट से ही उन्हें पता चला कि वाकई उनका आज का दिन कितना लकी था. ये 720 मिलियन लोगों में से किसी एक साथ होता है. ट्विटर पर एक शख्स ने क्रिस्टीन से कहा कि ये उनका लकी डे है और उन्हें आज की लॉटरी नंबर्स खरीदने चाहिए. ब्रिटिश एग इंफॉर्मेशन सर्विस ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि डबल योकर्स अंडे अमूमन उम्र में छोटी मुर्गियां देती हैं, क्योंकि उनके हॉर्मोन सिस्टम प्राकृतिक तौर पर विकसित हो रहे होते हैं. हालांकि ऐसा होने का चांस 0.1 प्रतिशत से भी कम होता है.