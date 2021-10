15 साल छोटे ब्वॉयफ्रेंड को हर महीने सैलरी देती है महिला, बदले में 24 घंटे नचाती है अपनी उंगलियों पर

आजकल प्यार और रिलेशनशिप में उम्र (Age Gap In Relationship) का फासला कोई खास मायने नहीं रखता. खासतौर पर विदेशों में तो ऐसे तमाम रिश्ते मिल जाएंगे, जहां ब्वॉयफ्रेंड की उम्र गर्लफ्रेंड (Boyfriend is younger than girlfriend) से काफी कम होती है. एक ऐसा ही रिश्ता सोशल मीडिया (Social Media) पर फ्लॉन्ट किया है 44 साल की जूली ने. उन्होंने बताया है कि वो अपने 15 साल छोटे ब्वॉयफ्रेंड को फिक्स सैलरी देती हैं, ताकि वो उससे कुछ भी करा सकें.

TikTok पर अपने रिश्ते के बारे में दुनिया को बताते हुए जूली ने कहा है कि उन्हें इस बात का कोई गम नहीं है कि वो अपने ब्वॉयफ्रेंड पर अच्छे-खासे पैसे सिर्फ इसलिए खर्च कर देती हैं, ताकि वो उससे कुछ भी करा सकें. जूली के ब्वॉयफ्रेंड उनसे उम्र में 15 साल छोटे हैं और वे उनसे खाना बनाने से लेकर पूल की क्लीनिंग तक, सारे काम कराती हैं.

पैसे के बदले ‘कुछ भी’ कराती है महिला

@julie.withthebooty नाम का TikTok अकाउंट चलाने वाली महिला की उम्र खुद 44 साल है, जबकि उनका ब्वॉयफ्रेंड अभी 29 साल का है. उन्होंने अपने टिकटॉक वीडियो (TikTok Video) में बताया है कि लोग उनसे सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि उनका रिश्ता कैसे चलता है? इसके जवाब में जूली का कहना है कि वो अपने जवान ब्वॉयफ्रेंड के लिए हर वो चीज़ लाती है, जो उसे चाहिए. इतना ही नहीं वो एक महीने में 15 लाख रुपये उस पर खर्च कर चुकी है. इसके बाद जूली इस बात का भी जवाब देती हैं कि बदले में उनका ब्वॉयफ्रेंड उन्हें क्या देता है? जूली का कहना है कि उस पर पैसे खर्च करने के बदले ‘ब्वॉयफ्रेंड वो सब कुछ करता है, जो जूली कराना चाहती हैं.’

ये रिश्ता है या नौकरी?

जूली आगे ये भी कहती हैं कि इस महीने ब्वॉयफ्रेंड पर लाखों का खर्चा करने के बाद भी वो पूल साफ करना भूल ही गया. जूली का कहना है कि कपल के बीच उम्र का फासला देखकर ज्यादातर लोग उनसे कहते हैं कि वो जल्दी ही उन्हें छोड़कर किसी जवान लड़की के पास चला जाएगा. इस पर जूली का जवाब है कि – ‘उसे इस बात का ज्यादा डर होना चाहिए, कि मैं उसे छोड़ दूंगी’ जूली का कहना है कि उसे नई उम्र के लड़कों को डेट करना अच्छा लगता है. हालांकि वो ये भी कहती हैं कि वे जब भी अपने यंग ब्वॉयफ्रेंड के साथ बाहर निकलती हैं, तो लोग उन्हें उसकी मां समझ लेते हैं.