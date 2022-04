घर में कचरा फैलाकर रखता था मंगेतर, लड़की ने लिया ऐसा बदला कि चुटकियों में सुधर गया !

ये बात सच है कि दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई है, लेकिन हमारी सोसायटी में आज भी घर के ज्यादातर काम महिलाएं (Women Do All House Chores) ही करती हैं और पुरुषों का योगदान इसमें कम होता है. एक महिला के साथ भी उसका मंगेतर ऐसा ही कर रहा था, जिसके बाद उसने ज़बरदस्त बदला लिया. तरकीब (woman splits house in half ) ने ऐसा काम किया कि उसका मंगेतर अब 8 साल बाद भी घर के काम ढंग से करता है.

Grazia की रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला ने अपने मंगेतर के साथ घर शिफ्ट किया. घर में जाते ही उसे कुछ दिनों में ये महसूस हुआ कि उसका पार्टनर गंदगी तो खूब फैलाता है लेकिन उसे साफ नहीं करता. साफ-सफाई हमेशा महिला के ही हिस्से आती थी, ऐसे में उसने पार्टनर को सबक सिखाने के लिए घर को दो हिस्सों में बांट किया.

पार्टनर ने घर में मचा रखी थी गंदगी

रेडिट पर अपनी कहानी बताते हुए महिला ने लिखा था कि उसके पार्टनर ने खुद को मम्माज़ ब्वॉय बताते हुए जब उसके साथ घर शिफ्ट किया तो उसकी आदतें बर्दाश्त से बाहर होने लगीं. वो इतनी गंदगी से रहता था कि पूरे घर में कचरा दिखने लगा. जब महिला ने अपने पार्टनर से इस पर बात की तो लंबी बहस हुई और आखिरकार एक मुद्दे पर सहमति बनी कि वो घर में पार्टिशन कर लेंगे और अपने-अपने मुताबिक रहेंगे. इससे पता चल जाएगा कि गंदगी कौन करता है और सफाई कौन ?

महीने भर में ठिकाने आई अक्ल

डील के बाद फटाफट पूरे घर को मास्किंग टेप से बांट दिया गया. उनकी क्लीनिंग ड्यूटी बांटी गई और शुरू हुआ सिलसिला अलग-अलग रहने का. कुछ ही दिनों में महिला के मंगेतर का साइड बेहद बुरी स्थिति में आ गया. वो बाथरूम और टॉयलेट के अलावा महीने भर कुछ साफ नहीं कर रही थी. ये डील खत्म होते-होते मंगेतर ने अपनी गलती मान ली और उससे माफी भी मांगी. 8 साल बाद भी वो ढंग से रह रहा है और दोनों जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं.

