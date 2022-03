50 हज़ार खर्च कर बंदर बन गई महिला, बड़े होठ पाने की चाहत में जला दिया अपना चेहरा!

हर बार कुछ अच्छा पाने के लिए किए गए काम का परिणाम भी बेहद डरावना या हास्यास्पद हो सकता है. कुछ और हासिल करने की कोशिश में कुछ ऐसा मिल जाना जिसकी अपेक्षा न रही हो. ऐसे में अफसोस और इंतजार के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता.

TikTok star जेड (Jade) ने अपने अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बेहद अजीब लग रही हैं. जिसे देखकर कुछ यूज़र्स तो हंस पड़े. तो वहीं कुछ ने उन्हें लेकर चिंता जताई. जेड के होठों के आसपास काले घेरे बन गए हैं जो उनके चेहरे को एक भयावह रुप दे रहे हैं. जिससे उनकी शक्ल बंदर की तरह लगने लगी है. लिप फ्लिप ट्रिटमेंट (Lip Flip Treatment) के बाद ये हालत हुई है. अपने चेहरे को देखने के बाद खुद जेड ने भी अपने लुक को ‘Homer Simpson’ कहा.

सौ.टिकटॉक: एक ट्रिटमेंट के लिए जला दिया चेहरा, फिर दिखने लगी ऐसी

एक ट्रिटमेंट के लिए जला दिया गया चेहरा

टिकटॉक स्टार के मुताबिक उसने अपने होठों की लिप फ्लिप ट्रिटमेंट (Lip Flip Treatment) करवाई थी. जिसके बाद उनके चेहरे की ये हालत हो गई. इसके लिए उन्होंने 57,743 हज़ार रुपए भी खर्च किए थे. दरअसल इस ट्रिटमेंट में होठों के आस-पास स्किन को जलाया जाता है (Skin around the lips is burned in the treatment) जिसके परिणामस्वरूप होठों के इर्द-गिर्द गहरे भीरे रंग के घेरे बन गए. जिससे उनका चेहरा आकर्षक तो बिल्कुल नहीं रहा. बशर्ते उन्हें देखकर एक बंदरमुखी सा एहसास होने लगा. खुद जेड भी कहती है कि उनका चेहरा ‘Homer Simpson’ की तरह लगने लगा है. हालांकि वो इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं है.

लिप फ्लिप ट्रिटमेंट का ही हिस्सा है स्किन को जलाया जाना

जेड का कहना है कि गहरे भूरे रंग के ये घेरे दरअसल ट्रिटमेंट का ही हिस्सा हैं. चूंकि इस ट्रिटमेंट में स्किन को जलाया जाता है इसलिए स्किन का वो हिस्सा जला-जला सा भूरे रंग का बन जाता है. धीरे-धीरे जब ये ठीक होता है और स्किन अपने रंग में वापस आने लगती है. उसके बाद सामने आएगा वो रिज़ल्ट जिसका उन्हें बेसब्री से इंतज़ार है. यानि उनके होंठ फूले हुए और बड़े आकार के बन जाएँगे, जिसके लिए उन्होंने ये ट्रिटमेंट करवाया है. जब उन्होंने बिना तस्वीरों के अपने चेहरे की हालत के बारे में सोशल साइट्स पर लिखा तो पहले तो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया. लेकिन जब उन्होंने तस्वीरें शेयर की तो सारा माजरा समझ में आ गया. जिसे बाद यूज़र्स ने तरह-तरह के कमेंट करना शुरु कर दिया.

