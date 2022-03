महिला की भौंहों ने ढक लिया आधा चेहरा, अपने ही हाथों से बना डाली ऐसी शक्ल

ज़िंदगी जीने का कोई पक्का मानक नहीं होता, सजना-संवरना, और मेकअप का कोई फिक्स पैटर्न नहीं. कोई लड़की हमेशा वैसे नहीं रह सकती जैसा समाज या लोग उसे देखना चाहते हैं. एक मां ने इसी को लेकर अभियान छेड़ दिया. और सबसे पहले इसकी शुरुआत खुद से ही की. हालांकि लोग उसे बड़े पैमाने पर ट्रोल कर रहे हैं लेकिन वो इनसब से घबराने वाली नहीं है.

Sammie-Jo Hailford ऐसी महिला हैं जिनकी पहचान एक बिग आईब्रो वाली महिला के तौर पर है. उनकी भौंहों के चलते बड़ी तादात में लोग उन्हें नापसंद भी करते हैं. बच्चे कई बार देखकर डर जाते हैं, लड़कियां हंसने लगती है. मगर सैमी को इससे फर्क नहीं पड़ता. वो ऐसी भौहें बनाकर दूसरों की पसंद की बजाय अपनी मर्ज़ी और पसंद से जिंदगी जीना चाहती हैं. और दूसरों को भी यही सलाह देती हैं.

सौ.सोशल मीडिया: भौंहों ने ढक लिया आधा चेहरा फिर भी लुक बदलने को तैयार नहीं महिला

बिग आईब्रो वाली महिला

बड़ी भौहों वाले मेकअप के चलते सोशल साइट्स पर लोग सैमी को बहुत ट्रोल करते हैं. कोई भयानक, तो कई बदसूरत बुलाता है. कई लोग तो इससे भी आगे बढकर कमेंट करते हैं कि ऐसे रूप वाली औरत को कभी कोई लड़का पसंद नहीं करने वाला. न ही उसके जीवन में कभी को प्यार करने वाला आएगा. ऐसी बातें सुनकर सैम इन लोगों पर गुस्सा होती हैं, मगर खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचती. उनका कहना है कि मैं मेरे हिसाब से मेकअप करना और लाइफ जीना चाहती हूं, किसी के कमेंट और ट्रोल से डरकर ज़िंदगी का कोई फैसला नहीं करुंगी (I won’t take any decision of my life because of someone’s comment and troll.). सैम कई साल से अपनी चौड़ी काली भौंहे बनाकर रहती हैं. टिकटॉक पर उनके 75,000 फॉलोअर्स भी हैं.

1 साल पहले Eyebrow पेंट करना शुरु किया

सैमी ने करीब एक साल पहले अपने लुक के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया और भौंहों को इतना मोटा बना दिया जिससे आधे से ज्यादा माथा कवर हो गया (Made the eyebrows so thick that more than half of the forehead was covered). उनके इस लुक ने इंटरनेट पर भूचाल ला दिया. उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए. फिर भी सैमी के कई ऐसे दोस्त और रिश्तेदार हैं जो उनकी Eyebrow के चलते उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते. वहीं सैमी इस मेकअप के सहारे एक कैंपेन चलाती हैं जिसका कैप्शन है ‘बिगर द ब्रो, बिगर द ब्वॉयज़’ (Bigger the brow, Bigger the boy’) कई लोगो ने तो कमेंट किया वो मां बनने लायक ही नहीं है. इस पर सैमी का जवाब है कि उनका लुक ये डिसाइड नहीं करता की वो कैसी मां हैं.

