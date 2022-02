महिला ने महीने भर तक बालों में नहीं लगाया शैंपू, आइने में सूरत देख चौंक पड़ी !

No Shampoo Experiment : कई बार हम कुछ टिप्स के बारे में सुनते हैं और उसे आज़माकर देखते ज़रूर हैं. कुछ ऐसा ही किया एक महिला ने और बाथरूम से महीनेभर के लिए शैंपू ही गायब कर दिया. घुंघराले बालों की इस महिला ने 22 दिन के बाद जब अपनी शक्ल आईने में देखी, तो वो चौंक पड़ी. उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बिना शैंपू किए (Woman Stopped Using Shampoo for One Month) उसके बाल इस तरह दिखने लगे हैं.

जिस महिला ने ये प्रयोग किया उसका नाम हेले मैडिगन (Hayley Madigan) है और वो Instagram Influencer है. उसने एक एक्सपेरिमेंट (No To Shampoo Experiment) के तहत महीने भर तक बालों में शैंपू नहीं लगाने का फैसला लिया था. सोचिए बिना शैंपू किए बाल कितने आयली और चिपचिपे से लगते हैं, लेकिन इस मामले में हेले मैडिगन का अलग ही कहना है, उनके मुताबिक शैंपू लगाना छोड़ने के बाद उनके बाल पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुके हैं.

घुंघराले बालों को मिली नई जान

हेले मैडिगन (Hayley Madigan) शैंपू से महीने भर के लिए विदा ले चुकी हैं. इसी बीच उन्होंने 22 दिन बीतने के बाद जब अपनी शक्ल देखी, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ. यूं तो उनके बाल हमेशा ही घुंघराले रहे हैं लेकिन जितने सुंदर अब दिख रहे थे, इतने पहले कभी नहीं दिखे. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने पिछले 22 दिनों में शैंपू का इस्तेमाल नहीं किया है. इससे मेरे घुंघराले बाल जितने अच्छे हुए हैं, इतने शैंपू के साथ नहीं थे. @hayleymadiganfitness नाम के अकाउंट से उन्होंने लगातार अपने बालों का अपडेट दिया और बताया कि वे शैंपू के बजाय 2-3 दिन में पानी से बाल धोकर उसमें लीव इन कंडीशनर और कर्ल क्रीम लगाकर डिफ्यूज़र का इस्तेमाल करती हैं. कई बार उन्होंने बिना शैंपू के कंडीशनर का भी इस्तेमाल किया.

कई लोग सालों से छोड़ चुके हैं शैंपू

सिर्फ हेले मैडिगन ही नहीं कुछ दिन पहले लॉरा एश्ले नाम की लड़की ने भी सोशल मीडिया पर ये बताया था कि वो पिछले 6 साल से शैंपू लगाना बंद कर चुकी हैं और अपने बाल सिर्फ पानी से धोकर ब्रश का इस्तेमाल करती हैं. उनका भी दावा था कि इस रूटीन से उनके बाल पहले से कहीं ज्यादा अच्छे हुआ हैं. शैंपू न लगाने से उनके बालों से कोई गंध नहीं आती बल्कि इन्हें कैमिकल्स से होने वाला डैमेज बंद हुआ और लोगों से कहीं ज्यादा तारीफें मिलने लगीं.

