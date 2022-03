महिला पर सवार है अजीबोगरीब सनक, खींच-खींचकर बढ़ा डाले हैं कानों के छेद !

Woman Wants Biggest Earlobes in the World : दुनिया में तरह-तरह के लोग मौजूद हैं और उनके शौक का क्या ही कहना ? कोई शरीर को नीले रंग में रंग रहा है, कोई काले रंग में. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेवजह ही सर्जरी कराकर अपनी शक्ल बदल देते हैं. एक ऐसी ही महिला के सिर पर जुनून सवार था कि उसके कानों का निचला हिस्सा सबसे लंबा हो, जिसके लिए उसने अपने कान के छेद को खींच-खींचकर बढ़ा लिया.

Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक शारीरिक बदलाव की शौकीन बियांका फेरो (Bianca Ferro) दुनिया में अपनी पहचान चाहती हैं, लेकिन ये पहचान उन्हें अपने कानों के ज़रिये बनानी हैं. यही वजह है कि 13 साल की उम्र से ही बियांका (Woman stretches earlobes to extreme length) अपने कान के छेद और निचले हिस्से को बढ़ाने के लिए तरह-तरह के उपाय अपना रही हैं.

3.3 इंच लंबी हो चुकी है Ear Piercing

24 साल की बियांका फेरो अमेरिका के न्यू जर्सी में रहती हैं. पेशे से वो एक टैटू आर्टिस्ट हैं और उन्हें बॉडी मॉडिफिकेशन यानि शरीर में बदलाव करने का शौक है. जब तक वे स्कूल में थीं, तब तक बच्चे उन्हें मोटा और अजीब कहते थे क्योंकि वो बाकी बच्चों की तरह महंगे कपड़े नहीं खरीद सकती थीं. उन्होंने अपने टीनएज में खुद को प्यार करना सीखा और वो अपने कानों को अक्सर खींचती रहती थीं. उन्होंने अपनी मंशा अपने माता-पिता को नहीं बताई. उनके परिवार को जब इसका पता चला तो वे नहीं चाहते थे कि वे अपने कान खींचकर लंबे करती रहें. उसे कई बार टोका गया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी.

बियांका (Woman streches earlobes to extreme lenghts) अपने कान के छेद और निचले हिस्से को बढ़ाने के लिए तरह-तरह के उपाय अपना रही हैं. (Credit- Instagram/@vileusagi)

ये भी पढ़ें- 9 साल का लड़का बिना टिकट छिपकर फ्लाइट में घूम आया, घरवालों को पता ही नहीं !

विश्व रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है महिला

अब तक बियांका ने अपने कान खींच-खींचकर 3.3 इंच यानि 86 मिलीमीटर लंबे कर लिए हैं, जबकि उन्हें विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए इसे 4.1 इंच यानि 105 मिलीमीटर तक पहुंचाना है. बियांका इसके लिए हर कोशिश कर रही हैं. वे कानों में अजीबोगरीब गहने पहनती रहती हैं. उनका कहना है कि अपने कान उन्हें बेहद पसंद हैं और वे धीरे-धीरे इन्हें और बढ़ा रही हैं. बियांका को पूरी उम्मीद है कि एक दिन वे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो ही जाएंगी. इसके अलावा उन्होंने अपने शरीर पर 16 साल की उम्र से ही ढेर सारे टैटू भी बनवा रखे हैं.

Tags: Bizarre news, Viral news, Weird news