वर्क फ्रॉम होम में टाइम पास करती थी महिला, कंपनी ने की जासूसी, फिर वसूला मोटा हर्जाना

Woman Sued for Wasting Time During Work From Home: कोरोना वायरस के दौरान दुनिया भर में कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को तेज़ी से अपनाया. इस सिस्टम ने कर्मचारी और कंपनी, दोनों को ही फायदा दिया लेकिन फिर भी कछ कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होंने इस सिस्टम का गलत फायदा उठाया. यही वजह है कि कुछ जगहों पर ये व्यवस्था खत्म कर दी गई, जबकि कुछ जगहों पर ये अब भी जारी है.

र्क फ्रॉम होम में कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वो घर में रहकर गंभीरता से काम करेंगे लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित एक कंपनी में शिफ्ट के दौरान महिला टाइम पास कर रही थी. कंपनी ने उससे समय बर्बाद करने का हर्जाना मांग लिया. कई बार कर्मचारियों को पता नहीं होता है कि कंपनी उन पर टेक्नोलॉजी के ज़रिये नज़र भी रख सकती है. ऐसी ही तकनीक के ज़रिये कंपनी ने महिला की चोरी पकड़ ली और उस पर तत्काल एक्शन लिया.

काम की जगह करती थी टाइम पास

कंपनी की ओर से TimeCamp नाम के सॉफ्टवेयर की मदद से पाया गया कि महिला कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान वक्त बर्बाद कर रही थी. सॉफ्टवेयर के ज़रिये वर्क फ्रॉम होम करते वक्त कर्मचारियों की गतिविधियों को ट्रैक किया जाता है. जिस पर की चोरी कंपनी ने पकड़ी, वो अकाउंटेंट के तौर पर काम करती थी. जब उसे घर से काम करने की सुविधा दी गई थी, तो उसके ड्यूटी आवर्स में टाइम वेस्ट करते हुए पाया गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया. महिला का दावा था कि उसे बिना नोटिस के निकाल दिया गया.

महिला को टाइम पास का हर्जाना देना पड़ा

कंपनी पर ही आरोप लगाते हुए महिला ने 3 लाख रुपये का हर्जाना मांगा था. हालांकि कंपनी ने इसके जवाब में बताया कि महिला 50 घंटे काम करने का दावा करती है, लेकिन इस दौरानवो काम नहीं करती थी. इतना ही नहीं उसने काफी हेरफेर भी किया. कंपनी ने बाकायदा सॉफ्टवेयर डेटा के साथ सबूत दिए. इसके बाद जज ने महिला का दावा खारिज़ करते हुए उसे उल्टा कंपनी को 3 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया.

