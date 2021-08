McDonald के स्वादिष्ट बर्गर को देख लड़की ने तोड़ दिया उपवास, कोर्ट पहुंचकर बोली- 'मुझे मुआवज़ा दिलवाइए'

सावन का महीना चल रहा है, तो व्रत (Sawan Somvar Fast) तो हममें से ज्यादातर लोग रख ही रहे होंगे. सोचिए ज़रा, ऐसे में अगर कोई बेहद स्वादिष्ट चीज़ आपके सामने आ जाए, तो मन तो मचलने ही लगेगा न? रूस (Russia) की एक लड़की का भी मन मैकडॉनल्ड (McDonald Burger) के बर्गर पर कुछ यूं मचला कि उसका लेंट का उपवास (Fasting broke by eating burger) टूट गया. लेकिन लड़की ने इस गुनाह के लिए मैकडॉनल्ड (Woman Sues McDonald for breaking her fast) को माफ नहीं किया और पहुंच गई कोर्ट.

ये कोई मज़ाक नहीं, सच्ची बात है. रूस की लड़की को मैकडॉनल्ड के ललचाने वाले बड़े-बड़े पोस्टर्स ने उपवास वाले दिन इतना परेशान किया कि आखिरकार वो अपना काबू खो बैठी. जब उससे रहा नहीं गया तो उसने व्रत-उपवास सब भूलकर ये नया बर्गर ऑर्डर ही कर लिया. जब तक बर्गर मुंह में था, तब तक तो कुछ याद नहीं रहा, लेकिन एक बार बर्गर के खत्म होते ही लड़की को वापस अपने उपवास के बारे में याद आ गया.

एक बर्गर की कीमत उपवास से बढ़कर नहीं

Russia के शहर Omsk में रहने वाली Ksenia Ovchinnikova के साथ जो हुआ, वो काफी मज़ेदार था. वो लेंट के लिए दो दिन का उपवास रख रही थीं. ऐसा नहीं है ये उपवास उन्होंने पहली बार रखा था. उनका कहना था कि वो पिछले 16 साल से ये उपवास रखती आई हैं. पक्की बात है कि इस दौरान उन्होंने मैकडॉनल्ड के होर्डिंग नहीं देखे होंगे. हालांकि इस बार उन्होंने दुनिया सबसे बड़ी फूड चेन मैकडॉनल्ड के बड़े-बड़े पोस्टर लगातार देखे. इसमें बने हुए बर्गर्स देखकर Ksenia लाख चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाईं. वैसे उनका बहक जाना लाज़मी था, चीज़बर्गर और मैकनगेट्स की खूबसूरती ही ऐसी थी कि कोई भी इनके आगे कमज़ोर पड़ जाए. खैर उन्होंने बर्गर मंगाया और खा भी लिया.

अब कोर्ट में की शिकायत – McDonald ने व्रत तुड़वाया

बर्गर पेट में पहुंचते ही महिला को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने अपना 16 सालों का संकल्प तोड़ दिया है. उन्होंने फटाफट इसके लिए McDonald के एग्रेसिव विज्ञापनों को ज़िम्मेदार ठहराते हुए मामले कोर्ट तक घसीटकर ले गई हैं. उन्होंने ये कहते हुए McDonald से मुआवज़े की मांग की है कि – McDonald ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ को तोड़ा है और उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है. ऐसे वक्त में, जब क्रिश्चियन लोग खुद को मीट और बाकी एनिमल प्रोडक्ट से दूर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब इस तरह के स्वादिष्ट मीट प्रोडक्ट का विज्ञापन उनकी भावनाओं को आहत करने वाला है’ इतना ही नहीं लड़की ने McDonald से 1000 रूबल्स यानि 14 अमेरिकन डॉलर का मुआवज़ा भी मांगा है, क्योंकि उनका नैतिक नुकसान हुआ है.

बेहद दिलचस्प इस घटनाक्रम में याचिका तो दी जा चुकी है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हुआ है कि इस पर सुनवाई कब होगी. ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन लड़की की ओर के साथ हुई ये घटना फिलहाल लोगों का ध्यान खूब आकर्षित कर रही है.