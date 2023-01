साड़ी में करतब कर महिला ने चौंकाया, प्रोफेशनल जिमनास्ट्स को भी दे रही है मात! देसी अंदाज़ ने जीता दिल

जिमनास्ट एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही आंखों के सामने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कसरत करते लोगों की तस्वीरें घूमने लगती है. ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें हाथ-पैर-गर्दन-कमर सब कुछ इस कदर तोड़ मरोड़ लेते हैं कि देखकर आंखें और सिर चकरा जाए. इसमें लड़के लड़कियां अपने बदन की ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं कि लगता है बदन में हड्डियां ही ना हो. लेकिन इस दौरान वो स्किन टाइट और फिटेड कपड़े पहनते हैं. लेकिन एक महिला ने देसी अंदाज में जिम्नास्ट और योगासन किए तो लोग दंग रह गए.

ट्विटर के @DharmicBharat पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया. जिसमें साड़ी पहनी महिला ने ऐसे ऐसे करतब किए कि लोग हैरान रह गए. कोई इसे भरतनाट्यम कहने लगा तो कोई जिमनास्ट. लेकिन साड़ी में किया गया. उसका एक एक स्टेप चौंका रहा था. महिला के देसी अंदाज नहीं लोगों का दिल जीत लिया. वीडियो को 58,000 से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

साड़ी में जिमनास्ट, योगा कर किया हैरान

सोशल मीडिया पर उस महिला का वीडियो बेहद वायरल हो रहा है जिसने पारंपरिक साड़ी पहनकर जिमनास्ट करना शुरू किया तो लोग हैरान रह गए. लेकिन इस दौरान उसकी पोशाक कहीं से भी उसके कर्तव्य में बाधा बनती दिखाई नहीं दी, ये उसकी कमाल की खासियत थी. 27 सेकंड के वीडियो में महिला ने कभी चक्रासन किया तू कभी हैंडस्टैंड कभी एक हाथ के बल पर समरसॉल्ट किया. तो कभी स्प्लिट लेग्स करके बैठी दिखाई दी. और ये सब कुछ साड़ी पहनकर वो महिला बेहद रिलैक्स अंदाज में कर रही थी उसके चेहरे पर कहीं कोई तनाव नजर नहीं आ रहा था. ऐसा लग रहा था मानो साड़ी पहनकर जिमनास्ट करने में वो बेहद पारंगत है.

At the point when Devotion, Emotion & Dance each of the three meet up, the scene becomes joyful and divine…. pic.twitter.com/flGxgfXaav

— Dharmic Bharat (@DharmicBharat) January 17, 2023