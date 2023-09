बकरी का भी टिकट लेकर ट्रेन पर चढ़ी महिला, टीसी ने देखा तो उड़े होश! लोग बोले- 'वो उसके लिए जानवर नहीं है!'

Viral Video: आपने ट्रेन के जनरल क्लास में लोगों को यात्रा करते हुए कभी न कभी देखा होगा, भले ही आप उस कोच में कभी नहीं चढ़े होंगे. जनरल कोच में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना टिकट के ही यात्रा करने लगते हैं. इन कोच में अक्सर जरूरतमंद लोग ही सफर करते हैं जिनके लिए ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा करना भी महंगा होता है. पर हाल ही में एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जो ट्रेन (Woman train ticket for goat video) के जनरल कोच में अपनी बकरी के साथ यात्रा करती नजर आ रही है.

ट्विटर यूजर @DPrasanthNair ने हाल ही में एक वीडियो को ट्वीट किया है जिसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. इस वीडियो (Woman buy goat ticket in train video) में एक ग्रामीण परिवेश की महिला अपनी पालतू बकरी के साथ ट्रेन में यात्रा करती नजर आ रही है. हैरानी की बात ये है कि उसने अपने साथ-साथ अपनी बकरी का भी टिकट लिया है और तब ट्रेन पर चढ़ी है. एक ओर जहां जनरल कोच में लोग टिकट ही नहीं लेते, वहां इस महिला ने बकरी का भी टिकट लिया, ये देखकर टीसी के भी होश उड़े नजर आ रहे हैं.

Got this video in WA

This lady is taking her goat in the train..and she bought a ticket for the goat.

Look at her pride in her own honesty when she replies to the ticket collecting officer pic.twitter.com/2Du1Gq8a6o

— D Prasanth Nair (@DPrasanthNair) September 5, 2023