10 दिन में सिर्फ एक बार नहाती है महिला, पानी बचाने के लिए बनाया अजीबोगरीब नियम !

बचपन से ही हमें बताया जाता है कि अपने शरीर की साफ-सफाई करनी चाहिए और इसके लिए जो आदत डाली जाती है- वो है रोज़ाना नहाना. अगर सर्दियों के मौसम में कभी-कभार को छोड़ दें तो आमतौर पर लोग रोज़ाना नहाते हैं. ऐसे में अगर आपसे कोई कहे कि वो 10 दिन में एक बार नहाता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आज हम आपको ऐसी महिला (Woman Showers 3 Times in a Month) के बारे में बताएंगे तो अच्छे-खासे गैप के बाद शॉवर लेती है.

अगर कोई नहाने में एक या दो दिन का गैप कर दे, तो भी अच्छा महसूस नहीं होता लेकिन महिला का दावा है कि वो 10 दिन में एक बार नहाती है और इससे उसकी ताज़गी पर फर्क नहीं पड़ता. खुद उसने टिकटॉक पर अपनी इस आदत के बारे में बताया है और अपनी इस लाइफस्टाइल (Woman Doesn’t Take Bath Daily) को अपने लिए परफेक्ट कहा है. महिला (Woman Has Weird Shower Routine) का कहना है कि उसका ये रूटीन कभी भी नहीं बदलता

महीने में 3 बार नहाती है महिला

Aydan Jane नाम की 23 साल की महिला टिकटॉक पर खासी मशहूर है और उसने इस बार अपने फॉलोअर्स को जो बताया है, वो वाकई हैरान कर देने वाला है. महिला का दावा है कि वो उन लड़कियों में से है, जिन्हें नहाना पसंद नहीं. वो 10 दिन के गैप में एक बार नहाती है यानि पूरे महीने में सिर्फ 3 बार नहाकर उसका काम चल जाता है. उसने ये भी बताया कि पीरियड के दिनों में भी ये रूटीन नहीं बदलता. उसके इस वीडियो को 3 मिलियन यानि 30 लाख बार देखा जा चुका है और उसने बताया कि वीडियो में भी वो 7 दिन नहीं नहाने के बाद इतनी फ्रेश दिख रही है.

पानी बचाने के लिए छोड़ा नहाना

आयडेन का कहना है कि वो बिना नहाए भी अच्छा और ताज़ा महसूस करती है. उसने बताया कि वो अपने घर में सबसे ज्यादा नहाने वालों में शुमार थी. अब, जब उसने ज्यादा नहाना छोड़ दिया है तो भी उसे न तो बदबू आती है और न ही उसके बालों पर कोई खास असर होता है. आयडेन का दावा है कि उसके इस फैसले की वजह पर्यावरण और पानी को बचाना है, जो काफी कीमती है. वो कहती है कि अगर आप कोई मेहनत का काम नहीं कर रहे, जिसमें पसीना और गंदगी हो रही है, तो रोज़ाना नहाने की ज़रूरत नहीं है. लोगों ने उसके इस रूटीन को लेकर उसे ट्रोल भी किया है और कहा है कि अपने नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए नहा लिया करे.

