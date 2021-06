महिला ने लंबे बाल पाने के लिए बताया बेहद आसान टिप, खुद के बालों की लंबाई है 4 फीट

बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए हम दुनिया भर के विज्ञापन देखते हैं और अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स भी ट्राई करते हैं. ऐसे में अगर किसी महिला के बालों की लंबाई 4 फीट हो तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसका सीक्रेट क्या है. एसेक्स के बिलिरिके (Billericay, Essex) में रहने वाली 27 साल की महिला (Josie Oddi) को अपने खूबसूरत बालों से पहचान मिली तो उसने अपना सीक्रेट सबके सामने खोल दिया और ये बेहद आसान था.



जोसी ओड्डी (Josie Oddi) नाम की इस महिला ने बताया कि उसने पिछले 10 सालों ने अपने बालों को एक इंच से ज्यादा नहीं काटा है. उसके खूबसूरत बालों ( 4 feet Long Hair) को देखकर लोग उसकी तुलना कार्टून कैरेक्टर रैपन्जेल से कर रहे हैं. वाकई उनके बाल इतने खूबसूरत हैं कि एक बार तो यकीन ही नहीं होता ये असली हैं.



क्या है लंबे बालों का सीक्रेट (Know the Secret of Long Hair)



डेलीमेल की रिपोर्ट के मुताबिक जोसी अपने बालों की देखभाल करने की कोशिश करती हैं और उन्हें गर्म होने से बचाती हैं क्योंकि इससे उनके बाल डैमेज हो सकते हैं. अपने बालों को वो हफ्ते में एक या दो ही बार धोती हैं, ताकि बालों का नेचुरल ऑयल निकल न जाए. इसके अलावा वो जिस बार पर ज़ोर देती हैं, वो है बालों की नियमित ट्रिमिंग कराना. जोसी का कहना है कि उन्होंने हर दो महीने में बाल एक इंच तक काटा है और इससे फर्क ये पड़ा कि ये और तेज़ी से बढ़े.ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में भरे हैं गधे ही गधे ! इमरान के सामने मुश्किल इन गधों का क्या करें?



4 साल के बेटे की मां हैं जोसी



आम तौर पर प्रेगनेंसी के बाद बाल खराब हो जाते हैं लेकिन जोसी खुद एक 4 साल के बच्चे की मां हैं. फिर भी उनके बाल इतने खूबसूरत हैं. उन्होंने 10 साल पहले ये देखने के लिए अपने बाल बढाने शुरू किए कि ये कितने बढ़ते हैं. जब उनके बाल तेजी से बढ़े तो वे चाहती हैं कि ये ज़मीन तक पहुंच जाएं. जोसी बताती हैं कि गर्मियों में इन्हें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वे इन्हें कटाना नहीं चाहतीं. जोसी ऑडी के बाल 46 इंच लंबे हो चुके हैं और घुटनों तक पहुंचते हैं.