महिला ने हुलिया बदलने के लिए लिया 10 लाख का कर्जा, सिर से पांव तक कराया मेकओवर !

कई बार ऐसा होता है कि हम ज़िंदगी की दूसरी चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद पर ध्यान ही नहीं जाता. कुछ ऐसा ही हुआ 28 साल की सेना मिशेल क्लीमेंट्स (Senna-Michelle Clements) के साथ. दो बच्चों की मां सेना का हाल ये था कि क्विंटल भर के वज़न के कारण उनका चलना-फिरना भी मुश्किल हो गया था. आखिर उन्होंने मेकओवर (Weight Loss and Makeover Plan) का प्लान बनाया और इसके लिए लोन (10 Lakh loan for makeover) लेकर पैसे भरे.

The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक 28 साल की सेना मिशेल क्लीमेंट्स (Senna-Michelle Clements) ब्रिटेन के सरे में रहते हैं और वे नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS Britain) में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर हैं. मिशेल ने कई सालों से खुद पर ध्यान नहीं दिया और कुछ भी खा-पी रही थीं. यही वजह है कि वे डिप्रेशन में चली गईं. जब उन्होंने खुद को बदलने के लिए सोचा तो इस पर आने वाला खर्च (Woman Took Loan for Makeover) भी कम नहीं था.

हुलिया बदलने के लिए कर्ज लिया

शुरुआत में तो मिशेल ने अपना वज़न घटाने के लिए डायट कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इससे उन्हें कोई भी फायदा होता नहीं दिखा. आखिकार मिशेल ने फैसला कर लिया कि वे अब सर्जरी के ज़रिये ही अपना फैट कम करेंगी. उनके इस मेकओवर प्लान पर कुल खर्च 19 लाख रुपये आया. इसके लिए मिशेल ने 10 लाख रुपये का लोन ले लिया, जबकि 9 लाख रुपये उन्होंने अपनी सेविंग्स से लगाए. इतना सब कुछ करने के बाद अब मिशेल 66 किलो की हो चुकी हैं.

ये भी पढ़ें- महिला की छाती पर उग आई 5 सेंटीमीटर लंबी ‘सींग’, देखकर सन्न रह गए डॉक्टर्स भी !

खर्चा सुनकर चकराए लोग

आपको भी लग रहा होगा कि भला इतनी रकम वजन घटाने के लिए कौन खर्च करता है? मिशेल के मुताबिक खर्च किया गया पैसा ज्यादा है, लेकिन इससे बेहतर कुछ भी नहीं. वे बताती हैं कि सर्जरी कराना आसान काम नहीं है क्योंकि उन्हें सर्जरी के बार उल्टियों में खून के थक्के गिर रहे थे. एक बार तो उन्हें लगा कि वे जी नहीं पाएंगी. फिर उन्होंने अपनी खाने-पीने की आदतें बदलीं और वर्कआउट शुरू कर दिया. कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स की आदतें छोड़ना उनके लिए सबसे मुश्किल था. उनकी इस जर्नी को उनके मंगेतर के अलावा दोनों बेटियों ने भी देखा है और अब वे उनके लिए अच्छी मां बन रही हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Viral news, Weird news