कपल ने दुनिया घूमने के लिए अपनाया अनोखा तरीका, वैन में जीते हैं आलीशान जिंदगी, जुनून देख आप भी रह जाएंगे दंग

60 साल की उम्र में लोग रिटायर होने के बाद आमतौर पर आराम करना पसंद करते हैं, कुछ लोग घूमने की योजना भी बनाते हैं पर ब्रिटेन के जूली टॉक और गैरी का सपना दुनिया घूमने का था. पर इतना सारा पैसा उनके पास नहीं था. जूली ने बताया कि फ‍िर उनके दिमाग में एक आइड‍िया आया. उनके पास एक वैन थी जो सामान ढोने के काम आती थी. यह वैन उन्‍होंने छह साल पहले 5,500 पाउंड में खरीदी थी. उनका कालीन की सफाई का कारोबार था तो यह कालीन ढोने के काम आती थी. (WOMAN transformed van into her dream holiday home and travels the world for free)

सोफा-बेड सब वैन के अंदर

जूली ने इसी को आलीशान हॉल‍िडे होम बनवाने की ठान ली. उसने बताया कि वैन में एक बेड और शॉवर तो पहले से लगा था पर हमारे हिसाब से नहीं था. हमने लंबा रिसर्च किया ताक‍ि इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं. इसके बाद मकैन‍िक को बुलाया. आरामदायक डबल बेड बनवाया, एक सोफा भी लगवाया. इस पर एक हजार पाउंड से ज्‍यादा खर्च किए.

ब्रिटेन में भी इस कपल ने ज्‍यादातर समय समुद्र तटों पर गुजारा और वहीं पर वैन को मुफ्त में पार्क किया. यहां तक क‍ि अपने दोस्‍तों को भी वहीं बुलाया और जमकर पार्टी भी की. (Photo-JULIE TOCK )

आउटडोर के लिए खास तंबू

आउटडोर में हम आराम कर सकें, इसके लिए एक सुंदर तंबू भी खरीदा. फ्रांस में एक दोस्‍त ने बेड के पास रखने के लिए कपबोर्ड भी दिया. अंदर मन के मुताबिक होने के बाद हमने वैन को स्‍प्रे कराया जिस पर 4500 पाउंड खर्च किए ताक‍ि लुक बेहतर लगे. जूली ने कहा,हम चाहते थे कि जब हम सड़क से गुजरें तो लोगों को हमारी वैन सुंदर नजर आए.

मुफ्त में पार्क किया, कहीं पैसा नहीं लगा

जूली ने बताया कि यह वैन बेहद खास है क्‍योंकि हमें कहीं भी होटल नहीं लेना पड़ता और आराम बिल्‍कुल आलीशन होटल की तरह. कपल ने बीते साल गर्मियों में फ्रांस के समुद्री तटों पर 1500 मील की यात्रा की. इसी वैन से घूमते रहे और मौसम का मजा लिया. जूली ने बताया कि हमने एक फ्रांसीसी बंदरगाह को छोड़कर हर जगह मुफ्त में पार्क किया. अगर आप समझदार हैं और शोर नहीं मचा रहे हैं तो आप सड़कों को भी होटल की तरह देख सकते हैं. यह बिल्‍कुल मुफ्त है और मजा भी खूब आएगा. आपका जो भी खर्च आएगा वह बेहद कम होगा.

समुद्र तटों पर गुजारी रातें

ब्रिटेन में भी इस कपल ने ज्‍यादातर समय समुद्र तटों पर गुजारा और वहीं पर वैन को मुफ्त में पार्क किया. यहां तक क‍ि अपने दोस्‍तों को भी वहीं बुलाया और जमकर पार्टी भी की. जूली ने कहा, हम लोगों के घर के बाहर पार्क करते हैं और वैन में सोते हैं, ताकि हम वहां अधिक समय तक रह सकें और एयरबेड पर सोएं.हाल ही में वे तुर्की और यूरोप के कई देशों की यात्रा से लौटे हैं और कुछ ही दिनों में वे स्‍पेन जाने वाले हैं और वहां से फ‍िर किसी और देश. उनकी मंजिल इसी वैन से पूरी दुनिया का सफर करने की है. जूली ने बताया कि कई जगह तो वे इस वैन को किराये पर भी दे रहे हैं और हजारों डॉलर की कमाई भी हो रही है.

