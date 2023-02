बाल कटाने हवाई जहाज से उड़कर पहुंची महिला, घंटों बर्बाद करके मिला ऐसा रिजल्ट, लग गया सदमा!

Woman Gone 650 km Away For Haircut : लोग अपने बालों की देखभाल और पसंदीदा सैलून को लेकर कई बार इतना रिज़र्वेशन रखते हैं कि 8-10 किलोमीटर की दूरी आराम से तय कर लें. अपने शेड्यूल में 2-4 दिन की देरी भी वो इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं, ताकि उन्हें सही सैलून में टाइम मिल जाए. क्या आपने किसी को सिर्फ बाल कटवाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर (Woman Travels Other State Just For Haircut) की यात्रा करते सुना है? अगर नहीं, तो आप इस कहानी को ज़रूर पढ़िए.

ये कहानी बिली रोज़ व्हाइट नाम की महिला की है, जिसने हेयरकट और कलरिंग के लिए बायरन बे से सिडनी का सफर तय कर लिया. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपने बालों को अच्छा सा रंग और कट देना चाहती थी और इसके लिए उसने अच्छे-खासे पैसे भी खर्च किए. हालांकि महिला की किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी और उसे जो रिजल्ट मिला, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया.

650 किलोमीटर दूर फ्लाइट से गई महिला

बिली रोज़ व्हाइट (Billie Rose White) अपने ब्राउन बालों को ब्रूनेट कलर टोन देना चाहती थी और उसे थोड़ी ट्रिमिंग भी करानी थीं. कुछ सबसे बेस्ट हेयरड्रेसर्स के पास जाने का दावा करने वाली बिली ने इस बार बायरन बे (Byron Bay) से सिडनी (Sydney) तक का सफर सिर्फ इसलिए तय किया क्योंकि उसे बेहतरीन रिजल्ट चाहिए था. महिला ने टिकटॉक पर अपने सफर के बारे में लोगों को बताया. पहले वो भूरे बालों में दिख रही है और फिर बालों में फॉइल्स लपेटे हुए उसकी तस्वीर आती है.

27 हज़ार फूंककर मिला बकवास रिजल्ट

महिला ने बताया कि 400 मील की यात्रा करने के अलावा उसे अपने सैलून ट्रिप के लिए कुल 27 हज़ार रुपये खर्च करने पड़े. बालों की ट्रिमिंग और कलरिंग के बाद रिजल्ट ठीक ही लग रहा था लेकिन जैसे ही उसने लोगों को अपनी मनचाही पिक्चर दिखाई, लोगों ने इस पूरे शो को फ्लॉप करार दे दिया. लोगों की ओर से मिले निगेटिव कमेंट के बाद उसने एक बार फिर से सैलून में जाकर अपने बालों को फिक्स कराया और फिर वो देखने लायक बन पाए.

