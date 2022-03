बछड़े को बेटे की तरह पाल रही है महिला, बोतल से पीता है दूध, कंबल में सोता है चैन की नींद !

Woman has Cow as Pet : आपने घर में पालने के लिए लोगों को कुत्ते-बिल्लियां और पक्षी रखते हुए देखा होगा, लेकिन एक अमेरिकन महिला ने अपने घर में गाय का बछड़ा पाल रखा है. वो डॉग्स की ही तरह उसे अपने घर के अंदर (Woman Treats Pet Cow as her Son) रखती है और उसे साथ रहने की सारी ट्रेनिंग (Potty Trained Cow) दे रखी है.

महिला का नाम फेथ ओशील्ड एलेन है और वो अमेरिका (United States News) के अर्कांसस की रहने वाली हैं. उन्होंने टिकटॉक पर अपने पालतू बछड़े की वीडियो शेयर करके बताया है कि उसका नाम फर्डिनैंड ( Ferdinand) है और वो 16 महीने का है. ये एक मिनिएचर गाय है, जिसे पालतू जानवर के तौर पर घर में रखा जा सकता है. फेथ बताती हैं कि वो फर्डिनैंड को घर के अंदर ही रखती हैं और ये बहुत ही प्यारा है.

बछड़े को दी गई है ज़रूरी ट्रेनिंग

22 साल की फेथ अपने पिता के साथ 5 एकड़ का एक फार्म लैंड चलाती हैं, जिसमें तरह-तरह जानवरों को पाला गया है. फेथ ने यहीं से छोटी गाय की प्रजाति वाले फर्डिनैंड ( Ferdinand) को एडॉप्ट किया था और उसे घर ले आईं. उन्होंने पैदा होने के बाद से ही फर्डिनैंड को बोतल से दूध पिला-पिलाकर पाला है. अब उसे पॉटी ट्रेन भी किया जा चुका है और वो यहां-वहां गंदगी नहीं करता. फेथ कहती हैं कि वो उन्हें अपनी मां की तरह ही देखता है और वे उसे अपने बेटे की तरह मानती हैं. उनका रिश्ता बिल्कुल अलग है.

बछड़े को पॉटी ट्रेन भी किया जा चुका है और वो यहां-वहां गंदगी नहीं करता. (Credit- Instagram/@faith.abbigail.allen)

एक-दूसरे के बिना रह नहीं पाते ‘मां-बेटे’

फर्डिनैंड का अपनी मालकिन से इतना लगाव है कि वो अगर नहीं दिखाई दें तो वो किसी बच्चे की तरह उन्हें ढूंढने लगता है. टिकटॉक पर फेथ ने जब अपने प्यारे के बछड़े के साथ वीडियो डाला तो 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इसे देखा और 2.3 मिलियन लोगों ने इसे पसंद किया है. फर्डिनैंड स्वेटर पहनता है और गर्म कंबल में सोता है. फेथ उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल किसी बच्चे की तरह रखती हैं और उसे बेहद प्यारा और दयालु बताती हैं.

