फटी एड़ियों से हैं परेशान? इस महिला ने ठीक करने का अपनाया ऐसा तरीका, जान कर दंग रह गए लोग!

Shocking method to fix cracked heels: एक महिला ने अपनी फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए शॉकिंग तरीका अपनाया है. उसने यह बताकर लोगों को हैरान कर दिया है कि वह अपने पैरों के तलवों की दरारों को ठीक करने के लिए सुपरग्लू का इस्तेमाल करती है. महिला ने यह भी बताया कि किसी ने उसे सुपरग्लू (Woman use superglue to fix heel) आजमाने की सलाह दी थी, क्योंकि वह त्वचा रोग (पालमार प्लांटर केराटोडर्मा) पीपीके के कारण लगातार फटती एड़ियों से पीड़ित है.

फटी एड़ियों पर ऐसे इस्तेमाल किया ग्लू

न्यूज वेबसाइट ‘द सन’ की एक खबर के मुताबिक, महिला ने बताया कि उसने यह देखने के लिए कि क्या इससे मदद मिलती है, अपने पैरों की दरारों (How to fix crack in heels) पर सुपरग्लू लगाने का फैसला. पहले उसने सुपरग्लू (गोंद) को ट्यूब से बाहर निकाला, उसे अपने पैरों के तलवों की दरारों में भर लिया, और फिर सुपरग्लू को सूखने दिया. कुछ दिनों बाद उसे सूखे सुपरग्लू के कुछ टुकड़े काटने पड़े, लेकिन इससे उसके पैरों के तलवों की दरारें अच्छी तरह से ठीक हो गईं. वह इस बात से प्रभावित हुई कि सुपरग्लू कितनी अच्छी तरह काम करता है.

पैर ठीक होने पर यह बोली महिला

महिला ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर वीडियो पोस्ट कर कहा, “मुझे पता है कि यह सबसे सस्ता, सबसे खराब प्रकार का सुपरग्लू है, लेकिन मेरे पास यही है और आपको कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होगी. तो इससे पहले कि मैं कुछ मेडिकल ग्रेड सुपर ग्लूज या स्किन ग्लूज में खरीदी दूं, मैंने सोचा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और इसके साथ प्रयास करना चाहिए.”

पहले भी इस्तेमाल किया था ग्लू, लेकिन…

उसने बताया कि जब वह स्कूल में थी. तब उसने सुपरग्लू अजमाने की कोशिश की थी. उसके पैर के तलवे में एक बड़ी दरार पड़ गई थी. जब उसने उस दरार (क्रेक) में सुपरग्लू लगाया तो वह सुख कर और सख्त हो गया था और जिससे उसे असुविधा हुई. उन्होंने आगे कहा, “हालांकि, इस स्थिति से पीड़ित बहुत से लोगों ने मुझे पिछले कुछ महीनों में यह कहते हुए संदेश भेजा है कि ‘आपको वास्तव में अपनी दरारों के लिए सुपरग्लू का इस्तेमाल करने की जरूरत है.”

महिला के इस आइडिया पर बंटे लोग

महिला को उसके टीकटॉक पेज पर लोगों की कई प्रतिक्रियाएं मिलीं है. वे लोग इस बात पर बंटे दिखे की कि ग्लू का उपयोग करना एक अच्छा विचार है या नहीं. किसी ने फटी एड़ियों पर ग्लू को इस्तेमाल करने को करार बताया तो किसी ने स्कीन के लिए बिल्कुल अनसेफ बताया. एक तीसरे शख्स ने महिला के इस कदम को निवेश के लायक बताया है.

फटे पैरों पर सुपरग्लू का यूज कितना सेफ?

सुपरग्लू का उपयोग अक्सर मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशंस में किया जाता है, लेकिन यह ऐसा ग्लू नहीं है, जो कड़ी जांच से गुजरा हो और मेडिकली सर्टिफाइड हो. कभी-कभी ‘ऑफ द शेल्फ’ सुपरग्लू का उपयोग लोगों द्वारा घावों को बंद करने के लिए सुरक्षित होता है. हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो घाव गहरा या पक गया है, उसमें ग्लू का इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन फैलने का खतरा हो सकता है. इसलिए असुरक्षित तरीके से और नियमित रूप से इनका इस्तेमाल एक अच्छा विचार नहीं है. हालांकि, दरारें (फिस्सर्स) एक पुरानी समस्या है और इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका एक पोडियाट्रिस्ट से मिलना है.

