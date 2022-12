पोते खिलाने की उम्र में 'इश्क' तलाश रहीं हैं दादी! 2 लाख में दिया ब्वॉयफ्रेंड ढूंढने का ठेका...

Woman Wants to Find Love at 60: आप अगर ये बातें कागज़ी समझते हैं कि लोगों को किसी भी उम्र में प्यार की ज़रूरत पेश आ सकती है, तो आप सरासर गलत हैं. 60-70 साल की उम्र में भी लोग प्यार के लिए इतने बेसब्र हो सकते हैं कि वे ब्वॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढने का ठेका तक दे डालें. आपने कई ऐसे पुरुषों के बारे में सुना होगा, जो अपने से छोटी उम्र की महिलाओं को डेट करते हैं. आज हम आपको एक ऐसी दादी के बारे में बताएंगे, जो 60 साल की उम्र में अपने लिए ब्वॉयफ्रेंड ढूंढ रही हैं.

हमारे देश की बात करें तो जिस उम्र में महिलाएं नाती-पोते खिलाकर खुश रहती हैं, उस उम्र में एक ब्रिटिश महिला अपने लिए ब्वॉयफ्रेंड दे रही है. 57 साल की इसाबेला एर्पिनो लंदन के ईस्टकोट के रहने वाले हैं. 23 साल की शादी टूटने के बाद महिला खुद को अकेला महसूस कर रही थी, ऐसे में उसने अपने लिए प्यार की तलाश शुरू कर दी. इ़़सके लिए उसने एक सोशल मीडिया एनफ्लुएंसर को इसके लिए 2 लाख रुपये की फीस भी दी है.

डेटिंग ऐप पर नहीं बनी बात तो दिया ठेका

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक इसाबेला एर्पिनो (Isabella Arpino) 3 बच्चों की मां हैं और वे 23 साल से एक रिश्ते में थीं. जब उनका ये रिश्ता टूटा तो वे काफी अकेला महसूस कर रही थीं. 4 साल के बाद उन्होंने डेटिंग ऐप पर अपने से साथी की तलाश शुरू की. उन्हें कहीं से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला. लग्ज़री प्रॉपर्टी डेवलपर इसाबेला को ये सब काफी थकाऊ महसूस हो रहा था. इसी बीच उन्होंने टिकटॉक पर रिलेशनशिप कोच जेक को देखा और उन्होंने अपना आखिरी मौका उन्हीं के हाथों में दे दिया. जेक के लिए भी ये बड़ा टास्क था क्योंकि वो 2 नातियों की नानी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे.

इसाबेला ने जेक को इस काम के लिए 2 लाख रुपये से भी ज्यादा पैसे किस्तों में दिए. (Credit- Jake Maddoc)

2 लाख रुपये देकर रहा – मेरे लिए ब्वॉयफ्रेंड ढूंढो!

इसाबेला ने जेक को इस काम के लिए 2 लाख रुपये से भी ज्यादा पैसे किस्तों में दिए. खुद वे मानती हैं कि बच्चे और नाती-पोते होने के बाद प्यार की तलाश आसान काम नहीं है. आखिरकार जेक ने उनके लिए एक रिश्ता ढूंढा और उनकी मुलाकात पोस्टमैन इयान से हुई. वे उनकी खूब तारीफ करती हैं और बताती हैं कि उन्हें इस रिश्ते में प्यार और इज्ज़त मिल रही है. वे एक बार फिर शादी करने के बारे में भी सोच रही हैं. हालांकि पहले उनके जानने वालों ने उनका मज़ाक उड़ाया था लेकिन अब उनके दोस्त इस रिश्ते से खुश हैं.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news