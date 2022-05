पार्टी के लिए साथ नहीं ले गए दोस्त, महिला ने मुकदमा करके वसूले 72 लाख रुपये !

Woman Wins 72 Lakhs in Bizarre Case : ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती तो छोटी हैं, लेकिन दिल को ज्यादा ही दुखा जाती हैं. कुछ ऐसा ही हुआ एक महिला के साथ, जब उसके वर्कप्लेस के सभी लोगों ने एक साथ पार्टी का प्लान (Colleagues went for night out leaving woman) बनाया और उसे छोड़ गए. दिलचस्प बात ये रही कि महिला ने ज्यादा रोने-धोने के बजाय सीधा कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया.

51 साल की रीता लेहर (Rita Leher) नाम की महिला के साथ ये घटना घटी. वे एक कसीनो में कैशियर का काम करती थीं. ब्रिटिश महिला के साथ यूं तो कुछ भी बुरा नहीं था लेकिन जब उसके सहकर्मियों ने उसके सामने ही पार्टी का प्लान बनाया और उसे इनवाइट तक नहीं किया तो महिला को ये बात चुभ गई. महिला ने इस बात को कोर्ट तक खींचा और उसे 72 लाख का मुआवज़ा भी मिला.

भेदभाव को लेकर दायर किया मुकदमा

लंदन के एस्पर्स कसीनो (Aspers Casino) में काम करने वाली रीता लेहर दरअसल ब्लैक एफ्रिकन हैं और उन्हें जब सहकर्मियों ने अलग-थलग महसूस कराया तो उनका दावा था कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी उम्र और नस्ल की वजह से किया गया है. साल 2011 से वे एस्पर्स कसीनो में काम कर रही थीं. उनके साथ कई ऐसे सहकर्मियों को प्रमोशन मिल गए, जो मिली-जुली या एफ्रिकन नस्ल के नहीं थे. काले होने की वजह से उनके साथ भेदभाव हुआ. उन्हें या तो नज़रअंदाज़ किया गया या फिर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. 22 साल का एक्सपीरियंस भी नस्लीय भेदभाव को खत्म नहीं कर पाया.

कोर्ट ने दिलवाया 72 लाख का मुआवज़ा

इस मामले में कार्मिक जज सराह मूर ने फैसला सुनाते हुए लेहर की समस्या को उजागर किया. टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी को वर्कप्लेस पर इस तरह अलग-थलग करने से उसे लोगों के साथ घुलने-मिलनेका मौका नहीं मिला, खास तौर पर अगर किसी सामाजिक अवसर पर ऐसा किया गया हों. लेहर को परिस्थिति का शिकार मानते हुए कोर्ट ने एस्पर्स कसीनो को उन्हें भावनात्मक तौर पर दुख पहुंचाने और ओवरटाइम लॉस पर £74,113.65 यानि भारतीय मुद्रा में 72 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का ऑर्डर दिया.

