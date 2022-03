कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला बन गई एडल्ट स्टार, डर्टी पिक्चर्स बेच बन गई रईस

13 साल की उम्र में परिवार के साथ बेघर हो चुकी महिला से बेहतर गरीबी का दर्द और कौन समझ सकता है. दर-दर की ठोंकरे खाने के बाद उसने खुद को मजबूत करने के लिए अपनी पढ़ाई आग बढ़ाने की सोची. फिर उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. परिवार के पालन के लिए कॉल सेंटर में जॉब शुरु कर दी.

फिलिपींस में पली-बढ़ी सी जे माइल्स ने परिवार के गुज़ारे के लिए एडल्ट साइट OnlyFans पर डर्टी पिक्टर्स बेचना शुरु कर दिया. अब वो स्ट्रॉन्ग और इंडेपेंडेंट महिला के तौर पर अपनी पहचान बनाकर खुश हैं. क्योंकि इस एडल्ट साइट ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो उनकी और परिवार की ज़रूरत को पूरा कर सके. एक पॉडकास्ट शो में बातचीत के दौरान सी जे ने अपना अनुभव साझा किया.

इंजीनियरिंग से ज्यादा है एडल्ट जॉब में पैसा !

Holly Randall’s Unfiltered podcast मे सी जे अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बारे में बताया. साथ ही अपने बचपन के तंगहाली भरे दौर से लेकर एक एडल्ट मॉडल बनने की पूरी जर्नी शेयर की कि आखिर क्यों और कैसे एक होनहार और मेहनती स्टूडेंट से वो बन गई एडल्ट स्टार. कॉल सेंटर की जॉब के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा की कि पढ़ाई के बाद टेक सपोर्ट के तौर पर उन्होंने कॉल सेंटर में काम किया (After studies she worked in a call center as a tech support). मगर कड़ी मेहनत के बदले मिलने वाले पैसा बेहद कम था. जिससे बेहतर जीवन यापन मुमकिन नहीं था. उन्होंने इसकी वजब बताई कि वो फिलिपींस में रहती थी. और जब कॉल सेंटर में सपोर्ट के लिए कॉल की जाती है तो उसे फौरन इंडिया और फिलिपींस में ट्रांसफर किया जाता है. क्योंकि यहां लेबर कॉस्ट बेहद कम है.

सौ. इंस्टाग्राम- कॉल सेंटर की जॉब छोड़ अब एडल्ट मॉडल बनी महिला करने लगी शानदार कमाई

अब वो फिलिपींस में नहीं रहना चाहती थी. क्योंकि वहां महीने से बामुश्किल 7 से 8 हज़ार रुपए मिल पाते थे. जहां वो 8 सालों तक वो 12 लड़कियों के साथ एक बंकरनुमा घर में रहने को मजबूर थीं. लिहाज़ा मॉडल ने माइस्पेस साइट पर अपनी तस्वीरें साझा करना शुरु किया. अब सी जे आगे की सोचने लगीं. और अब वो एडल्ट इडस्ट्री में शानदार करियर की शुरुआत की. और रेसी साइट ओनली फैंस पर डर्टी फिक्टर्स शेयर करना शुरू कर दिया (Dirty pictures started sharing on racy site onlyfans). इसी के साथ उनकी सारी समस्याओँ का समाधान हो गया. इसके पहले एडल्ट साइट के पूर्व ओनर बिल फॉक्स से उनकी मुलाकात हुई तभी उन्होंने यहां के काम और कमाई के बारे में उन्हें बताया था. वहीं इंस्टाग्राम पर सी जे के 2.2 मिलियन फॉलोअर्स है. जो उनके काम में मददगार साबित होते हैं.

