ट्रक में तेल भरवाते ही खुल गई महिला की किस्मत, अगले ही पल बन गई 8 करोड़ की मालकिन

किसकी किस्मत कब चमक जाए कहा नहीं जा सकता. बेफिक्र और होने वाले चमत्कार से अनजान लोगो को जब अचानक ऊपर वाला छप्पर फाड़कर कुछ देता है, तो ऐसी खुशियों पर यकीन कर पाना आसान नहीं होता. कुछ ऐसा ही हुआ एक महिला के साथ, जो ट्रक से निकली तो थी खरीदारी करने, लेकिन किस्मत ने उसके साथ गजब खेल कर दिया और देखते ही देखते वो ₹8 करोड़ जीतकर मालामाल बन गयी. कमाल की है लॉटरी विजेता की ये दास्तां.

ट्रक में तेल भरवाने गई महिला की ऐसी खुली किस्मत कि देखते ही देखते 8 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली. अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना की रहने वाली लॉरा कीन क्रिसमस की शॉपिंग के लिए ट्रक से निकली थी और तेल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकीं, यहीं उन्होंने एक लॉटरी टिकट खरीदा और कुछ ही मिनटों में 8 करोड़ की विजेता बन गईं.

ट्रक में कम होते फ्यूल ने खोल दी महिला की किस्मत

किस्मत किस रूप में आप के दर पर दस्तक देगी कहा नहीं जा सकता. लौरा की किस्मत ने ट्रक में कम फ्यूल के तौर पर दस्तक दी थी. सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन लौरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रक में सवार होकर क्रिसमस की खरीदारी के लिए निकली थी तभी ट्रक में फ्यूल खत्म होने का संकेत मिला और वह पेट्रोल पंप पर चली गई. जब तक ट्रक में फ्यूल फुल हो रहा था, इस दौरान उन्होंने लॉटरी का एक टिकट खरीद लिया. लेकिन उन्हें नहीं पता था की ये टिकट उनकी किस्मत बदल देगा. ट्रक में फ्यूल फुल कराने के बाद जैसे ही लॉरा बॉयफ्रेंड के साथ आगे बढ़ी, कुछ ही देर में उनकी किस्मत चमक चुकी थी. वो आम से खास बन चुकी थीं. वो करोड़पति बन चुकी थी. टिकट खरीदने के बाद पंप से आगे बढ़ने के कुछ ही देर में उन्हें पता चला की वो इस लॉटरी टिकट से 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की विजेता बन चुकी हैं.

Laura Keen of #WinstonSalem stopped for gas and a Millionaire Maker ticket and won a $1 million prize! “We would never have won that if that gas light had not gone off,” she said. Her win occurred at @7eleven on S. Main St. in #Kernersville. #NCLottery https://t.co/paZ17zDaUk pic.twitter.com/BOyqzo7NNI

— NC Education Lottery (@nclottery) November 29, 2022