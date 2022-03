धरती पर मौजूद हैं Avatar मूवी जैसे Aliens, महिला का रोज होता है उनसे आमना-सामना

अमेरिका के मिसौरी में एक महिला ने अजीबोगरीब खुलासा किया है. इस महिला का दावा है कि कोविड के समय लॉकडाउन के दौरान वह जंगल घूमने गई थी. जंगल में उसका सामना ठीक वैसे ही एलियन्स से हुआ, जैसा आपने साइंस फिक्शन वाली अवतार मूवी में देखा है. उसने नीली स्किन वाली एक एलियन लड़की और उसके साथियों को पहली बार देखा था (Seeing an alien girl with blue skin and her companions for the first time). इस घटना के कुछ महीनों बाद ब्लू स्किन वाले एलियन्स से उसका दुबारा सामना हुआ. इस महिला का दावा है कि अब वो रोज इन एलियन्स को देखती है.

अमेरिका (America) की लिली (Lily Nova) नाम की महिला ने बताया कि उसने एलियन्स की मेटालिक शिप और ब्लैक ट्रायंगल (Aliens’ Metallic Ship and Black Triangle) समेत उनसे जुड़ी कई चीजें देखी हैं. उसके हिसाब से एलियन्स के UFO ने गायब होने के पहले कुछ ऐसी अजीबोगरीब करतब दिखाया, जिससे पता चलता था कि ये कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं है.

महिला ने किया दावा, धरती पर मौजूद हैं Avatar मूवी जैसे Aliens

यहां उतरते हैं UFO

इससे पहले भी खुद को UFO एक्सपर्ट बताने वाले एक शख्स ने दावा किया था कि उसने कनाडा के जंगलों में UFO उतरने वाली जगह को खोजा है. स्कॉट सी. नाम के यूएफओ एक्सपर्ट ने कहा था कि उसे कनाडा में बर्फ पर ट्रायंगल बना हुआ मिला. उसके हिसाब से यह ट्रायंगल शेप यूएफओ लैंडिंग साइट हो सकता है. ट्रायंगल की साइज से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूएफओ में दो लोगों के बैठने की कैपिसिटी होगी.

नीले एलिंयस का आमना-सामना

उसके मुताबिक जंगलों को एलियन यूएफओ लैंडिंग के लिए सबसे ज्यादा पसंद करते रहे हैं (Jungles have been the best choice for alien UFO landings). उदाहरण के लिए 1975 में ट्रैविस वॉल्टन और उसके दोस्त जंगलों में घूम रहे थे. इस दौरान उन्होंने तेज रोशनी देखी और जब ट्रैविस उस रोशनी के पास जाने लगा तो लाइट ने उसे हवा में उछाल कर दूर फेंक दिया था. इस केस को ‘फायर इन स्काई’ (Fire in sky) नाम से जाना जाता है. एलियन्स पर हो रहे एक के बाद एक खुलासों में से ये घटना सबसे चौंकाने वाली थी. अब लिली नाम की महिला का दावा कि एलियन्स से उसका रोज सामना होता है, एलियन्स की मौजूदगी के दावे को पुख्ता कर रहा है.

Tags: Ajab Gajab news, Khabre jara hatke, OMG News