जरा सोचिए, प्लेन में किसी शख्‍स को सिर्फ इसल‍िए न चढ़ने दिया जाए, क्‍योंकि उसके कपड़े एयरलाइंस के कर्मचारियों के मुताबिक सही नहीं थे.एक मह‍िला कर्मचारी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. ट्विटर पर एक पोस्‍ट में उसने दावा किया है कि अमेरिकी एयरलाइंस के कर्मचारियों ने एयरपोर्ट पर उसे और उसकी दोस्‍त को अपने कपड़े बदलने के लिए मजबूर किया. साफ कहा कि इन कपड़ों में आप प्‍लेन में सफर नहीं कर सकतीं. पोस्‍ट शेयर किए जाने के बाद से हंगामा मचा तो एयरलाइन ने भी जवाब दिया.

ट्विटर यूजर क्रिसी मेयर (Chrissie Mayr) ने अपने ट्वीट में कहा, मुझे और मेरी दोस्‍त कीनू थॉम्पसन को (@keanuCthompson) अपनी फ्लाइट में सवार होने से पहले कपड़े बदलने के लिए मजबूर किया गया. अमेरिकन एयर (@AmericanAir) के एक कर्मचारी ने मुझे और कीनू से कहा कि आपने जो पैंट पहनी है, उसे पहनकर नहीं जा सकतीं. आपको पैंट बदलना होगा. एयरलाइन को टैग करते हुए उन्‍होंने पूछा-क्‍या पैसेंजर्स के साथ व्‍यवहार का यह सही तरीका है.

Omfg an @AmericanAir employee forced me and @keanuCthompson to change our pants before getting on the flight which actually turned out to be MORE REVEALING

THIS IS NO WAY TO TREAT A REWARDS MEMBER pic.twitter.com/SgjCrHdLHV

— Chrissie Mayr🇺🇸 (@ChrissieMayr) May 2, 2023