पति की लंबी उम्र के लिए विधवा बनकर रहती हैं सुहागिनें, 16 श्रृंगार करना मानती हैं अपशगुन

अलग-अलग जगहों पर अपने अलग-अलग रिवाज़ (Weird Tradition ) हैं. कुछ जगहों पर जिस चीज़ को अच्छा माना जाता है, वही कुछ और जगहों पर खराब मान ली जाती है. अब महिलाओं के सजने-संवरने (Make up of married women) की रीत ही ले लीजिए. देश के ज्यादातर हिस्सों में महिलाओं का सज-संवरकर रहना सही माना जाता है, लेकिन देश में गछवाहा समुदाय (Gachwaha Community) ऐसा है, जहां महिलाओं का श्रृंगार (Married women live like widows) करना अपशगुन माना जाता है.

इस अनोखे रिवाज़ (Unique Ritual) के बारे में आपको शायद यकीन ही नहीं होगा. आमतौर पर हिंदू रीति-रिवाज़ में सुहागिन महिलाएं बिंदी, सिंदूर और महावर जैसी चीज़ों से सजती-संवरती हैं. ये उनके सुहाग का प्रतीक होता है और माना जाता है कि इससे उनके पति की उम्र बढ़ती है. वहीं देश में गछवाहा समुदाय (Married Women) की महिलाएं एक अलग ही परंपरा का पालन करती हैं.

विधवाओं की तरह रहती हैं महिलाएं

गछवाहा समुदाय (Married Women) की महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए हर साल विधवा जैसी ज़िंदगी जीती हैं. साल में 5 महीने के लिए ये महिलाएं विधवाओं की तरह रहती हैं. गछवाहा समुदाय की स्त्रियां इस अनोखी परंपरा का पालन प्राचीन समय से ही करती चली आ रही हैं. ये महिलाएं 5 महीने तक न तो कोई श्रृंगार करती हैं, न ही खुश रहती हैं. दरअसल इनके पति इस वक्त पेड़ों से ताड़ी उतारने जाते हैं और तब तक महिलाओं को सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना होता है.

माता के मंदिर में रखा जाता है श्रृंगार

इस समुदाय के लोग तरकुलहा देवी को अपनी कुलदेवी के तौर पर पूजते हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहने वाले इस समुदाय के लोगों की आजीविका का मुख्य काम पेड़ से ताड़ी उतारना माना जाता है. ताड़ के पेड़ काफी ज्यादा लंबे और सीधे होते हैं, ऐसे में उनके काम में खतरा भी ज्यादा होता है. इसीलिए उनकी पत्नियां कुलदेवी के चरणों में अपना श्रृंगार अर्पित करके पति की रक्षा की प्रार्थना करती हैं. ऐसी मान्यता है कि इस तरह से कुलदेवी प्रसन्न होती हैं और उनका सुहाग बना रहता है.

