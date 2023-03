सांप ऐसा जीव है कि अगर वो टीवी में दिखे या किसी जू के बंद पिंजड़े में नजर आ जाए तो उसे देखकर डर एक समान ही लगता है, लेकिन अगर वही जीव ठीक आपके सामने आकर रेंगने लगे तो आपकी डर से हालत खराब हो जाएगी. पर ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विशाल अजगर एक मह‍िला की गोद में खेलता नजर आ रहा है. और वह भी बिल्‍कुल बच्‍चों की तरह. यह देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं.

ट्विटर पर @WowTerrifying एकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. 10 सेकेंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला दरवाजे पर बैठी हुई है. वह फोन पर कुछ देख रही है. इसी बीच अजगर उसकी गोद में बैठकर बच्‍चों की तरह अठखेलियां कर रहा है. सांप इतना लंबा है कि आप देखकर ही डर जाएं. ऐसा लगता है कि महिला की उसके साथ बहुत पुरानी दोस्‍ती है. वीडियो कहां का है यह तो पता नहीं पर ट्विटर पर लोग इसे अमेजिंग बता रहे हैं. कुछ लोगों ने एक और वीडियो शेयर की है, जिसमें दो बच्‍चे सांप के ऊपर लोटते हुए नजर आ रहे हैं. आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे.

I’m your friend…. for now pic.twitter.com/UCz1G11MFP

— Wow Terrifying (@WowTerrifying) March 3, 2023