10 बच्चे पैदा करो और 13 लाख रुपये का इनाम पाओ ! चर्चा में है जनसंख्या को लेकर बनी ये पॉलिसी ...

Russia Revives Mother Heroine Policy : दुनिया भर में अलग-अलग देशों की अपनी अलग-अलग भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं. उसके हिसाब से हर देश की अपनी नीतियां भी काम करती हैं. कहीं जनसंख्या अधिक है तो कहीं कम, इसके अलावा सरकारें भी ये तय करती हैं कि उन्हें देश की प्रगति और आर्थिक तंत्र के मुताबिक इसे कब बढ़ाने और कब घटाने की पॉलिसी लानी है. इस वक्त रूस की एक ऐसी ही पॉलिसी (Mothers of 10 Kids Will Get Reward ) चर्चा में है, जो देश में जनसंख्या वृद्धि (Russia Population Policy) को बढ़ावा देने वाली है.

इससे पहले चीन की जनसंख्या पॉलिसी (China Population Policy) ग्लोबल स्तर पर सुर्खियां बटोरती रही है. यहां सालों तक वन चाइल्ड पॉलिसी के ज़रिये जनसंख्या को कम किया गया और अब एक बार फिर इसे बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है. भारत में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भले ही बहस हो रही हो, लेकिन रूस में 10 बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को सम्मानित किए जाने की योजना लागू की जा रही है. उन्हें आर्थिक और सामाजिक सम्मान दिया जाएगा.

रूस में लौटी 1944 में बनी पॉलिसी

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश में सोवियत युग की मदर हिरोइन पॉलिसी एक बार फिर से लागू कर दी है. रूस में गिर रही जन्म दर से निपटने के लिए उन्होंने इस पॉलिसी को लागू किया है. द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार साल 1944 में सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने ये पॉलिसी लागू की थी. दूसरे विश्व युद्ध में अच्छी खासी जनसंख्या खत्म होने के बाद ये मदर हिरोइन नीति आई थी, जिसे सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद ही बंद कर दिया गया था. इस टाइटिल को पाने वाली महिला को हीरो ऑफ रशिया और हीरो ऑप लेबर जितना ही सामाजिक सम्मान मिलेगा.

कौन महिलाएं होंगी ‘मदर हिरोइन’?

‘Mother Heroine’ का टाइटल उन माताओं को दिया जाएगा, जिन्होंने 10 बच्चों को जन्म दिया और पाला है. इसके लिए उन्हें इनाम के तौर पर 1 मिलियन रूबल्स यानि 13.27 लाख रुपये दिए जाएंगे. ये अवॉर्ड उन्हें 10वें बच्चे के एक साल पूरा करने के बाद ही मिल जाएगा. उन माताओं को भी ये टाइटल मिलेगा, जो युद्ध या आतंकी हमले में अपना कोई बेटा या बेटी खो चुकी हैं. रूसी राष्ट्रपति ने ये फैसले रूस की तेज़ी से गिरती जन्म दर की वजह से लिया है. साल 2021 और 2022 में रूस की मृत्यु दर, जन्म दर के मुकाबले काफी अधिक रही है. इससे पहले फिनलैंड और चीन में भी लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए लुभावने ऑफर्स दिए जा चुके हैं क्योंकि यहां का बर्थ रेट भी गिर रहा है.

