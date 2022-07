Video : काम के दौरान मजदूर ने किया धांसू डांस, 80 लाख लोगों ने देखा शानदार वीडियो

Labour dance video goes viral : प्रतिभा कहीं भी पनप सकती है और उसे मंच भले ही न मिले, लेकिन कभी न कभी सामने आ ही जाती है. ऐसे ही एक प्रतिभाशाली मजदूर का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जो बेहद टैलेंटेड है. कंस्ट्रक्शन साइट पर ही ब्रेक के दौरान उसने अपने साथियों के सामने ऐसा डांस किया कि देखने वाले बस देखते रह गए.

किसी ने इसी दौरान इस मजदूर का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया. अब ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहा है. डांस करने वाले जानते हैं कि ब्रेक डांस करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस वक्त चीन के एक मजदूर का डांस वीडियो तहलका मचा रहा है. वीडियो में शख्स ऐसा धांसू ब्रेक डांस कर रहा है कि आप हैरान रह जाएंगे.

Break dance during the break on a Hubei construction site🕺🕺🕺

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) July 19, 2022