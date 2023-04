दुनिया की सबसे बड़ी कार चोरी, 6 अरब की कार मंगा ली, पैसे आज तक नहीं दिए

आपने चोरी की तमाम अजीबोगरीब घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन आज हम जिस चोरी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. एक शख्‍स ने 6 अरब रुपये की कार मंगा ली. जब कार पहुंच गई तो आज तक पैसे नहीं दिए. कार कंपनी और यहां तक क‍ि सरकार उसके पीछे लगी, तब भी वह शख्‍स पैसे देने से इनकार कर रहा है. इसे दुनिया की सबसे बड़ी कहा जा रहा है.

यह कहानी है उत्‍तर कोरिया की. 1970 के दशक में उत्तर कोरिया ने स्वीडन से 1,000 वोल्वो कारों का ऑर्डर दिया था. कारों को भेज दिया गया और वितरित भी कर दिया गया, लेकिन उत्तर कोरिया ने चालान को अनदेखा कर दिया और भुगतान करने से इनकार कर दिया. आज तक 70 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 6 अरब का यह बिल बकाया है, जो इसे इतिहास की सबसे बड़ी कार चोरी बनाता है.

