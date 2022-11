FIFA World Cup: जापान के दर्शकों ने जीता दिल, मैच के बाद साफ किया स्टेडियम; देखें वायरल Video

FIFA World Cup 2022: इस वक्त फुटबॉल के मैदान पर हर तरफ जापाना की चर्चा है. जापान ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए फुटबॉल विश्व कप मुकाबले में बुधवार को उलटफेर करते हुए जर्मनी को 2-1 से हरा दिया. मैच के बाद न सिर्फ खिलाड़ियों की तारीफ हो रही है, बल्कि लोग उनके फैंस की भी चर्चा कर रहे हैं. दरअसल मैच के बाद जापान के खिलाड़ियों ने स्टेडियम की सफाई की. जी हां सही सुना आपने… आमतौर पर लोग मैच के दौरान स्टेडियम में गंदगी फैला देते हैं. लेकिन जापानी फैंस स्टेडियम की सफाई के बाद ही वहां से निकले.

बुधवार को खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में जर्मनी और जापान के बीच विश्व कप ग्रुप ई के मैच के बाद जापानी प्रशंसकों को स्टेडियम छोड़ने से पहले कचरा उठाते और गंदगी की सफाई करते हुए देखा गया. ये वीडियो खुद फीफा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

सफाई को लेकर जापान की दीवानगी

चाहे ट्रेनों और प्लेटफॉर्म की सफाई हो या फिर सार्वजनिक शौचालय, टोक्यो जापान के लोगों की सफाई के प्रति दीवानगी हमेशा देखी गई है. कतर के कई चैनल पर इस वीडियो को दिखाया गया. हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. ये पहला मौका नहीं है जब फैंस ने स्टेडियम में सफाई की हो. पिछले वर्ल्ड कप में भी जापान की कोलंबिया पर जीत के बाद फैन्स ने जीत के जश्न के दौरान एक ब्रेक लिया और मैदान की सफाई कर एक मिसाल पेश की थी.

