भारत में पाई जाती है 'दुनिया की सबसे बड़ी गिलहरी', खरगोश जितना है साइज, क्या आप जानते हैं नाम?

दुनिया में कई अलग-अलग तरह के जीव है जिनके बारे में इंसान को पूरी तरह जानकारी नहीं होती है यह सारे जीव प्रकृति के अनोखेपन को दर्शाते हैं. ऐसे ही कई जीव भारत में भी पाए जाते हैं पर शायद ही भारतीयों को उनके बारे में पता होगा. आज हम आपको एक गिलहरी के बारे में बताने जा रहे हैं यह गिलहरी दुनिया की सबसे बड़ी गिलहरियों (world’s largest squirrel) में से एक है और यह भारत में पाई जाती है.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी परवीन कासवान (Parveen Kaswan) ने हाल ही में एक तस्वीर शेयर की है जो एक गिलहरी की है. परवीन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और वो अक्सर ऐसी तस्वीरें शेयर करते हैं जिसके जरिए वो लोगों को जानवरों के बारे में जानकारी देते हैं. वो कई बार ऐसे सवाल भी पूछते हैं जिससे जलोगों की जानकारी बढ़ती है.

One of the world’s largest squirrel species found in #India. Can you identify. Buxa. pic.twitter.com/HZnE2NKLJd

