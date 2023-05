गिनीज बुक दुनियाभर में हो रही ऐसी चीजों को दर्ज करने के लिए जाना जाता है, जो कभी देखने को नहीं मिलीं. अक्‍सर इनके रिकॉर्ड हैरान कर देने वाले होते हैं. इस कड़ी में अब एक नया रिकॉर्ड जुड गया है. यूरोपीय देश रोमान‍िया के कुछ लोगों ने प्‍लास्टिक की बोतलों से दुनिया की सबसे लंबी टी-शर्ट बनाकर यह उपलब्‍ध‍ि अपने नाम की है.

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्ड के मुताबिक, इस टी-शर्ट की खास बात यह है कि 5 लाख प्लास्टिक की बोतलों को गलाकर इसे बनाया गया है. इसकी वजह से इसकी लंबाई 357.48 फीट और चौड़ाई 241.08 फीट है. कुछ दिनों पहले ही इसे रोमानिया के बुखारेस्ट शहर में प्रदर्शित किया गया. आप जानकर हैरान होंगे कि इस अनोखी टी-शर्ट को एसोसिएशनिया 11 इवन, कॉफलैंड रोमानिया और फेडरेटिया रोमाना ने मिलकर तैयार किया है. उनका मकसद भी बेहद खास है. इससे वे रोमान‍िया के लोगों को रिसाइकल करने के लिए प्रोत्‍साह‍ित करना चाहते हैं. उनमें जागरूकता फैलाना चाहते हैं. वे बताना चाहते हैं कि आख‍िर प्‍लास्टिक का दोबारा इस्‍तेमाल और बेहतर इस्‍तेमाल कैसे किया जा सकता है.

बोतलों को इकट्ठा करने में 3 हफ्ते लग गए

संस्‍था के अनुसार, 5 लाख बोतलों को इकट्ठा करने में 3 हफ्ते लग गए. जबक‍ि इन टी-शर्ट की सिलाई करने में एक महीने का समय लगा. अपने क्रिएशन को देश से जोड़ने के लिए इन लोगों ने टी-शर्ट की डिजाइन राष्ट्रीय झंडे के एक मॉडल के रूप में की. इसी तरह की टी-शर्ट का इस्‍तेमाल रोमानिया की रग्बी टीम भी करती है. अब इन लोगों का मकसद इसे 1200 सामान्‍य टी-शर्ट में बदलना है ताकि जरूरतमंद बच्‍चों में इसे बांटा जा सके. यह इतना लंबा है कि इसे खोलने के लिए 120 से ज्‍यादा वालंटियर की जरूरत थी और बकायदा स्‍टेडियम में इसे प्रदर्शित करना पड़ा. इसके लिए पूरा दिन लग गया.

The largest t-shirt is 108.96 m (357.48 feet) long and 73.48 m (241.08 feet) wide, achieved by Asociatia 11even, Kaufland Romania and Federatia Romana.

After the record attempt, the t-shirt was broken down into 10,000 individual items of clothing for underprivileged children. pic.twitter.com/lFVS9hIbPw

— Guinness World Records (@GWR) May 24, 2023