इनके पास दुनिया की सबसे लंबी दाढ़ी, तीसरी बार गिनीज बुक में नाम दर्ज, जानिए कितनी है लंबाई

World Record for Longest Beard:भारतीय मूल के कनाडाई नागर‍िक सरवन सिंह इन दिनों एक खास वजह से पूरी दुनिया में चर्चा में हैं. वजह है उनकी दाढ़ी. आप सोच रहे होंगे कि दाढ़ी में ऐसा क्‍या? दरअसल, उनके पास दुनिया की सबसे लंबी दाढ़ी है, जिसकी लंबाई 8 फीट 25 इंच है. सरवन सिंह जहां भी जाते हैं वहां उनसे ज्यादा उनकी दाढ़ी टॉक ऑफ द टाउन हो जाती है. लगातार तीसरी बार उन्‍होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है. आइए जानते हैं कि वह कैसे रखते हैं इसका ख्‍याल.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की दौड़ में स्वीडन व कनाडा के भी कुछ लोगों ने एंट्रीज दी थी लेकिन सरवन सबसे आगे निकल गए. साल 2008 में उनकी दाढ़ी को 2.33 मीटर यानी 7 फीट 8 इंच मापी गई थी. लेकिन 2010 में रोम के लो शो देई ने इसे चुनौती दी तो फ‍िर मापनी पड़ी. तब 2.362 मीटर यानी 7 फीट 9 इंच थी. 15 अक्टूबर 2022 को उनकी दाढ़ी 2.54 मीटर हो गई. 12 वर्षों के बाद सरवन की दाढ़ी सफेद तो हो गई लेकिन पहले से कहीं ज्यादा लंबी भी हो गई. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरवन ने अपनी दाढ़ी 17 साल की उम्र के बाद कभी भी नहीं कटवाई. वह कहते हैं कि यह भगवान की देन है. इसे क्‍यों कटवाना. सिख समुदाय में भी दाढ़ी कटवाना गलत माना जाता है.

The owner of the world’s longest beard has now extended his record! 🙌

Sarwan Singh (Canada) now has a beard measuring over eight feet and three inches long. pic.twitter.com/6uuGwgh3xX

— Guinness World Records (@GWR) March 22, 2023