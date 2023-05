खाने-पीने के शौकीन लोगों की कमी नहीं. इसके लिए लोग लाखों खर्च करने को भी तैयार रहते हैं. अगर आप भी कुछ अलग स्‍वाद लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक मौका है. ऑस्‍ट्रेल‍िया में एक कॉफी शॉप खुली है, जहां 1 कप कॉफी की कीमत 1500 डॉलर यानी तकरीबन 1.28 लाख रुपये है. इतना ही नहीं, अगर आपको पीना है तो 2 हफ्ते पहले ऑर्डर करना होगा. आख‍िर क्‍या है इसमें जो इसकी कीमत इतनी ज्‍यादा है. आइए जानते हैं.

पश्चिमी सिडनी के पेनरिथ में स्थित ब्रू लैब कैफे उस समय पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया, जब उसके मालिक ने इसकी कीमतों का ऐलान किया. उन्‍होंने यह भी बताया कि आख‍िर यह कॉफी इतनी महंगी क्‍यों है, और 2 हफ्ते पहले ऑर्डर क्‍यों देना होता है. दरअसल, इसमें जो कॉफी डाली जाती है वह पनामा और कोस्टा रिका की सीमा के करीब सिला डे पांडो में एक ज्‍वालामुखी के किनारे उगाई जाती है. फ‍िर उसे भूना जाता है. यह जगह समुद्र तल से 1,700 मीटर ऊपर है. इसल‍िए इसकी कीमत इतनी ज्‍यादा है जितने में आप सालभर कॉफी पी सकते हैं, उतने में यहां एक कप मिलेगी.

Any takers? I’ll pass, rather be mugged in the street.

The most expensive coffee Penrith’s Brew Lab Cafe can offer $1500.

The coffee beans that make it are found growing beside a Panamanian volcano 1700 metres above sea level, and are regarded as some of the best in the world. pic.twitter.com/ej1gQloc6G

