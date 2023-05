गर्मी के दिनों में आइस्‍क्रीम (Ice cream) लोगों को खूब पसंद आती है. मगर आमतौर पर इसकी कीमत 100-200 या 400 तक होती है. लेकिन क्या आप कभी इसके लिए 5.2 लाख रुपये देने को तैयार होंगे? सुनने में यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन जापान की एक कंपनी ने दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम तैयार की है, जिसकी कीमत 873,400 जापानी येन यानी लगभग 5.2 लाख रुपये है. इतने पैसे में तो आप एक कार तक खरीद सकते हैं.

आइसक्रीम बनाने वाली जापानी कंपनी ब्रांड सेलैटो (Japanese ice cream brand Cellato)ने बताया कि इसे दुर्लभ चीजों से तैयार किया गया है, इसलिए इसकी कीमत इतनी ज्‍यादा है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्ड के मुताबिक, इसमें इटली से आने वाला दुर्लभ सफेद ट्रफल (rare white truffle) अल्‍बा डाला गया है. इसकी कीमत 2 मिलियन जापानी येन यानी लगभग 11.9 रुपये प्रति किलो है. इसके अलावा पार्मिगियानो रेजिगो और सेक ली भी मिलाया गया है. यह दोनों भी काफी महंगे मिलते हैं.

New record: Most expensive ice cream – JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.

The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses 🍨 pic.twitter.com/kaJOACEear

