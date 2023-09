Oldest living chicken: क्या आप दुनिया की सबसे बूढ़ी वाली मुर्गी के बारे में जानते हैं? उस मुर्गी का नाम ‘पीनट’ है. उसका हाल ही में अपना 21वां बर्थडे मनाया गया. इस साल के शुरुआत में पीनट मुर्गी ने 20 साल और 272 दिन की उम्र तक पहुंचने के बाद अपनी तरह के सबसे बुजुर्ग जीवित जानवर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया.

डेलीस्टार की रिपोर्ट के अनुसार, पीनट मुर्गी की ऑनर का नाम मार्सी पार्कर डार्विन हैं. डार्विन ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया, ‘एक औसत मुर्गी 5 से 8 साल तक जीवित रहती है, इसलिए यह पीनट के लिए काफी बड़ा एवीचमेंट है.’ पीनट ने हाल ही में अपना 21वां जन्मदिन मनाया है और बढ़ती उम्र के बावजूद वह अभी भी काफी अच्छी दिखती है. उन्होंने बताया, ‘पीनट एक छोटी सी मुर्गी है, अगर उसे सुबह ब्लूबेरी योगर्ट नहीं मिलता है, तो वह मुझे उसे देने को लेकर आवाज लगाती है. वह एकदम हेल्दी है.’

यहां देखें- कैसे ब्रेकफास्ट के लिए आवाज लगाती है पीनट मुर्गी

say hello to Peanut, the oldest living chicken ️

Peanut is 20 years old and still happily roams her humans home in Chelsea, Michigan. pic.twitter.com/lehMJ6uDss

