99 साल की दादी ने उड़ा दिया बिना इंजन का प्लेन, कॉन्फिडेंस देख लोगों ने कहा -ज़बरदस्त !

कुछ लोगों को अपने प्रोफेशन से इतना लगाव होता है कि बुढ़ापे में भी अगर उन्हें दोबारा वही करने को दिया जाए तो वे खुश हो जाते हैं. ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स (Royal Airforce) में काम कर चुकीं केट ऑर्कर्ड भी ऐसे में लोगों में से ही एक हैं, जिन्होंने 99 साल (99 Year Old Woman Flies Aircraft) की उम्र में भी जब फाइटर प्लेन उड़ाया तो उनका आत्मविश्वास देखने लायक था. हालांकि इस बार उनका मकसद युद्ध लड़ना नहीं बल्कि कुछ और ही था.

कॉर्नवॉल में रहने वाली केट ऑर्कर्ड (Kate Orchard) के प्लेन उड़ाने का वीडियो बीबीसी रेडियो कॉर्नवॉल की ओर से ट्विटर पर शेयर किया गया है. वीडियो में कैप्शन लिखा गया है – केट ऑर्कर्ड (Kate Orchard) कुछ ही दिनों में 100 साल की हो जाएंगी. वे चैरिटी के लिए फिर से आसमान में उड़ीं और ये उनका बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा. इसके बाद वे बीबीसी के एक कार्यक्रम में बतौर गेस्ट भी शामिल हुईं.

चैरिटी के लिए उड़ाया प्लेन

99 साल की केट ऑर्कर्ड (Kate Orchard) ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में काम किया था और 1941-1945 तक नाज़ी सेनाओं से लड़ने में मदद की थी. उनका काम जेट्स को शूट डाउन के लिए सिग्नल देना था. वे इससे जुड़ी हुई जानकारियां एयरफोर्स को पास किया करती थीं. इतने सालों बाद एक बार फिर प्लेन पर जाने का उनका फैसला एक खास कारण से लिया गया. वे इसके ज़रिये सेनाओं के लिए चैरिटी मनी जुटाना चाहती थीं. जब वे ग्लाइडर प्लेन उड़ा रही थीं, तो उनका परिवार उन्हें ज़मीन से देख रहा था. वे जितनी आसानी से ये प्लेन टेक ऑफ करके ले गईं, उतनी ही आसानी से लैंड भी हुईं.

#WW2 veteran Kate Orchard turns 100 in a few days – today she went up in a glider to raise funds for @HelpforHeroes – looks like she had a great time in the skies above @RNASCuldrose!

More at #Breakfast with @ChurchfieldJE on Tuesday pic.twitter.com/nQ4S1sSBac

— BBC Radio Cornwall (@BBCCornwall) April 18, 2022