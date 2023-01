बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा, 68,000 से अधिक होंगे स्लाइस, ऐसे किया जा रहा तैयार 

World’s Biggest Pizza: अक्सर देखा गया है कि लोग जब किसी से बाहर मिलने का प्लान बनाते हैं, तब वह किसी रेस्टोरेंट को अपना मीटिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं. यहां ज्यादातर लोग पिज्जा खाना पसंद करते हैं. पिज्जा दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा डिशों में से एक है. यह एक इतावली डिश है. अभी तक आप लोगों ने 4, 6, 8 या 12 सलाइसेज वाले पिज्जा खाए या देखें होंगे. लेकिन आज हम आपको ऐसे पिज्जा के बारे बताने जा रहे हैं, जिसे आजतक आपने न देखा होगा और न सुना होगा. अमेरिका के मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट पिज्जा हट दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाने का प्रयास कर रही है.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस रिकॉर्ड तोड़ने वाले पिज़्ज़ा का आकार 1,310 वर्ग मीटर होगा और इसमें 68,000 से अधिक स्लाइस होंगे. यह वर्तमान में अमेरिका में लॉस एंजिल्स सम्मेलन केंद्र में इकट्ठा किया जा रहा है जहां रसोइयों की एक सेना बड़े पैमाने पर आटा, टमाटर सॉस, पनीर और पेपरोनी बिछा रहे हैं. चूंकि इतने बड़े पिज्जा को समायोजित करने के लिए दूर-दूर तक कोई ओवन नहीं है, इसलिए इसे तैयार करने वालों ने एक खाना पकाने के उपकरण का उपयोग करने का फैसला किया है जो पिज्जा के टुकड़ों पर चलता है और उन्हें धीरे-धीरे पकाता है.

This ‘mega pizza’ will dish out 68,000 slices once it is completed. Pizza Hut is hoping it will become the world’s largest pizza ever made 🍕 pic.twitter.com/eUaoIEwOst

— Reuters (@Reuters) January 19, 2023