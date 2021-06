आसमान में उड़ी दुनिया की पहली रेसिंग कार, पलक झपकते ही हो जाती है गायब, Flying Car का सपना साकार

Flying Car का सपना देखने वालों के लिए एक ऐसी हकीकत सामने आई है, जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. उड़ने वाली कार ( Electric Flying Race Car)बनाई भी जा चुकी है और इसकी लॉन्चिंग भी हो चुकी है. ये कार भी कोई ऐसी-वैसी नहीं है, इसकी (Mk3 Airspeeder ) स्पीड बिजली को भी मात देती है. आसमान में ये कार अपनी कलाबाज़ी भी दिखा चुकी है और अब कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है.



उड़ने वाली रेसिंग कार फॉर्मूला वन कार की तरह 0-65 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है. कार (Airspeeder Electric Flying Race Car) की टेस्ट ड्राइव दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान में हो चुकी है. इलेक्ट्रिक कार को एयरस्पीडर इलेक्ट्रिक रेसिंग सीरीज के हिस्से के तौर पर मार्केट में उतारा गया है. ये इस साल के अंत में होने जा रही एक रेस का हिस्सा भी होगी. अब ये रेस कहां होनी, ये नहीं पता है. फिलहाल इसके शानदार फीचर्स के बारे में जानना ज़रूरी है.



ऐसे हैं शानदार फीचर्स



कार का नाम Mk3 Airspeeder है. उड़ान भरने की इसकी क्षमता 93 और 155 मील प्रति घंटे के हिसाब से है. इसमें (Airspeeder MK3 Flying Race Car) 8 रोटर लगे हुए हैं और महज यह 2.8 सेकेंड में ये कार 0-62 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है. इसे लिथियम पॉलीमर बैटरी से 15 मिनट तक उड़ाया जा सकता है. कार की पहली उड़ान को सीक्रेट टेस्ट लोकेशन पर की गई है. बताया जा रहा है कि पिछले महीने हुई इस उड़ान की निगरानी ऑस्ट्रेलिया के नागरिक उड्डयन सुरक्षा प्राधिकरण ने की थी. इसकी दूरी के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

Ever dreamed of flying cars? Dream no longer: #FlyingCarsAreHere ⚡️ https://t.co/uZ3j9ntBqo pic.twitter.com/2FjyElPVNy