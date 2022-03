दुनिया की पहली 'Infinity Train', ईंधन नहीं खुद धरती की ताकत से चलेगी रेल !

सोचिए, अगर गाड़ियां बिना किसी ईंधन के खुद ब खुद चार्ज होती रहें, तो कितना अच्छा होगा ! अब सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का तो नहीं कहा जा सकता लेकिन एक ऐसी ट्रेन (Train Can Recharge Itself) ज़रूर बनाई जा रही है, जो बिना किसी पारंपरिक ईंधन के चल (Infinity Train) सकेगी. इसके लिए न तो कोयला चाहिए होगा और न कोई डीज़ल, बल्कि ट्रेन धरती की शक्ति यानि गुरुत्वाकर्षण (Train Can Recharge with Gravity) से चल सकेगी.

ये ट्रेन ऑस्ट्रेलिया की एक खनन कंपनी बना रही है. अनंत समय तक बिना ईंधन के चल सकने की वजह से ट्रेन को इनफिनिटी ट्रेन कहा जा रहा है. एक एडवांस्ड इंजीनियरिंग फर्म ने ट्रेन बनाने के लिए काम शुरू भी कर दिया है. इस तरह की ट्रेन के होने वाला सबसे अहम फायदा ये है कि प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा और ट्रेन की रीफ्यूलिंग का झंझट भी खत्म होगा.

बिना ईंधन दौड़ती रहेगी ट्रेन

ऑस्ट्रेलिया के इस प्रोजेक्ट के ज़रिये ज़ीरो एमिशन होगा और कम से कम कीमत में लौह अयस्क को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकेगा. खनन कंपनी फोर्टेस्क्यू ने विलियम्स एडवांस्ड इंजीनियरिंग को खरीदकर इस तकनीक पर काम शुरू किया है. ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाते वक्त ही चार्ज हो जाएगी और इसकी बैटरी में ये एनर्जी सेव होती रहेगी. चूंकि ये पटरी पर दौड़ते हुए ही चार्ज हो जाएगी, इसलिए इसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी. धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसकी एनर्जी का आधार होगी.

कैसे चलते-चलते होगी चार्ज ?

ट्रेन की 244 बोगियों वाली ट्रेन में 34,404 टन लौह अयस्क भरा होगा. इससे ट्रेन भारी हो जाएगी और जब ट्रेन माल खाली करके वापस लौटेगी, तो ग्रैविटेशनल फोर्स से चार्ज हो जाएगी. माल लदे होने और खाली होने के बाद भी ट्रेन आसानी से चार्ज हो जाएगी. फोर्टेस्क्यू की सीईओ एलिज़ाबेथ गेन्स के मुताबिक इनफिनिटी ट्रेन दुनिया की सबसे बेहतरीन, ताकतवर और सामर्थ्यवान इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी. इससे डीज़ल का उपयोग बंद हो जाएगा. कई मॉडर्न कारों में भी रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग होती है, जिससे ब्रेक लगाने पर घर्षण से ऊर्जा पैदा होती है, इसी तकनीक को अब ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

