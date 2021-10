गजब! 37 अरब की लागत से बन रही है कोरोना प्रूफ बिल्डिंग, रोबोट कर देंगे वायरस का काम तमाम

Coronavirus ने जिस तरह दुनिया भर को नुकसान पहुंचाया, उससे सभी देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई. अमेरिका (United States) में इस बीमारी के चलते सबसे ज्यादा लोगों की जान चली गई, ऐसे में अब इस देश ने एक ऐसी इमारत (World’s First Pandemic Proof Building) का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है, जो कोरोना जैसी खतरनाक महामारियों को मुंह चिढ़ाने वाली होगी. इस इमारत में वायरस और बैक्टीरिया की एंट्री ही नहीं होगी.

वैज्ञानिक लगातार महामारी (Pandemic) से मुकाबला करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं. इसके चलते अब इसके टीके से लेकर वायरस से बचने के तमाम तरीके मौजूद हैं. इसी सिलसिले में फ्लोरिडा (Florida) में एक ऐसी बिल्डिंग का भी निर्माण किया जा रहा है, जहां एंट्री करने के बाद इंसान महामारियों से महफूज रह सकेगा. यहां बैक्टीरिया और वायरस का प्रवेश लगभग नामुमकिन होगा.

फटक भी नहीं पाएगी महामारी

बिल्डिंग डेवलेपर्स (Building Developers) ने दुनिया की पहली ऐसी इमारत बनानी शुरू कर दी है, जहां कोरोना ही क्या, किसी भी महामारी के पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होगा. ये बिल्डिंग 55 मंजिल की होगी. इसे बनाने के लिए 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर यानि भारतीय मुद्रा में 37,72,27,75,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इस बिल्डिंग घर और होटेल बनाए जाएंगे. यहां रोज़मर्रा की ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद होंगी, ताकि लोगों को मुश्किल वक्त में कहीं बाहर न जाना पड़े. ऐसे में न तो उनको बेवजह बाहर निकलना पड़ेगा, न ही उनका बर्बाद होगा.

VIDEO: Developers in Florida have begun building the world’s first pandemic-ready skyscraper. The Legacy Tower will feature bacteria-killing robots, touchless technology and modern air purification systems to protect residents against future pandemics pic.twitter.com/kXqn9PFIvQ

— AFP News Agency (@AFP) October 12, 2021