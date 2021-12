यहां सरकारी काम-काज में इस्तेमाल नहीं होते कागज़, हर साल बचते हैं करोड़ों रुपये

दुनिया में हरियाली कायम रहे और कागज का कम से कम इस्तेमाल हो, इसलिए कई देशों की सरकारें पेपरलेस डिजिटल वर्क को तवज्जो दे रही हैं. इसी सिलसिले में दुबई दुनिया (World’s first paperless government) में पहली ऐसी सरकार बन गई है, जो सरकारी कामकाज में कागज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं (World’s first paperless government ) करने वाली है. दुबई के सभी 45 सरकारी दफ्तरों का कामकाज अब पूरी तरह से डिजिटल (Dubai Saving Money by not using Papers ) हो गया है.

क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम (Mohammed Bin Rashid Al Maktoum) ने बाकायदा सरकारी दफ्तरों के पेपरलेस होने की घोषणा की है. उन्होंने बताया है कि इससे करोड़ों डॉलर्स बचेंगे और शारीरिक श्रम की भी बचत होगी. क्राउन प्रिंस ने कहा कि सरकार अगले 50 साल के अंदर दुबई में डिजिटल जीवन को ज्यादा सुविधाजनक बनाने में जुटी हुई है.

पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक फायदा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेपरलेस गवर्नेंस के चलते 33.6 करोड़ पेपरशीट हर साल बताई जा सकेगी और इससे दुबई सरकार इस पहल के हर साल लगभग USD 350 million यानि भारतीय मुद्रा में करीब 2700 करोड़ रुपए बचा पाएगी. इसके अलावा, इस फैसले से लगभग 14 लाख श्रम घंटों की भी कटौती होगी. दुबई में सरकारी कामकाज को पेपरलेस बनाने की शुरुआत 2018 में ही शुरू हो गई थी, जो अब अपने लक्ष्य को पा चुकी है. क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम का कहना है कि लोगों के जीवन को डिजिटल बनाने के लिए एक नए युग की शुरुआत है. यह पूरी तरह से एक अलग और नया जीवन होगा.’

कागजी लेन-देन होगा खत्म

क्राउन प्रिंस के मुताबिक फुल डिजिटलाइज़ेशन सभी निवासियों के लिए स्मार्ट सिटी अनुभव को और बेहतर बना देगा और कागजी लेनदेन की ज़रूरत खत्म हो जाएगी. अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश डिजिटाइजेशन की दिशा में तेजी बढ़ रहे हैं, लेकिन साइबर हमले की आशंका से उनके लिए ये काम मुश्किल साबित हो रहा है. हालांकि दुबई के सभी 45 सरकारी विभागों में 1800 से ज्यादा डिजिटल सर्विस दी जा रही है और 10,500 से भी ज्यादा की ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं.

